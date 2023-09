FEMMINILE – Lecce Women, al via una nuova stagione: si parte da Cotronei

Comincia una nuova avventura, la 23esima, per il Lecce Women. Domani, alle ore 11, sul terreno dello stadio “Baffa” di Cotronei, le salentine esordiranno nel campionato di Serie C femminile sfidando le padroni di casa del Crotone, una delle squadre costruire per lottare in vetta alla classifica.

Il Lecce Women, rispetto alla scorsa stagione, ha cambiato pelle: sono arrivate delle nuove calciatrici e altre sono state promosse dalle giovanili, comprese alcune ragazze nate nel 2009 che compaiono nella lista delle convocate: “La squadra si appresta a giocare la prima gara di campionato dopo un mese di preparazione svolta con molto impegno, determinazione e concentrazione da parte di tutte le ragazze – sottolinea l’allenatrice Vera Indino -. Vogliamo cominciare col piede giusto e mettere finalmente in pratica tutto il lavoro svolto in queste settimane. Andiamo ad affrontare il Crotone col massimo rispetto, ma facendo tutto il possibile per tornare a casa con un risultato positivo“.

Venerdì 15 settembre è in programma la presentazione ufficiale della nuova squadra del Lecce Women, presso la sala ricevimenti “Mille e una notte” di Sternatia, a partire dalle 18.30.