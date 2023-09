LECCE – Impegni internazionali, oggi in campo due giallorossi: il programma

Solo un pareggio per lo Zambia di Lameck Banda nella sesta giornata del gruppo H di qualificazione alla Coppa d’Africa. L’esterno del Lecce, schierato come titolare, è rimasto in campo per quasi tutta la partita, conclusasi sul punteggio finale di 1-1. In campo anche Jason Vescan-Kodor, centravanti della Primavera, subentrato in Romania-Moldavia U18 2-0.

Proseguono gli impegni internazionali anche oggi, quando sarà il turno di Nikola Krstovic (Montenegro-Bulgaria) e Ylber Ramadani (Albania-Polonia). Domani ritornano in campo Patrick Dorgu (all’esordio con l’Under 21 danese in Danimarca-Slovacchia), Jeppe Corfitzen (Danimarca-Francia U20), Giacomo Faticanti (Italia Under 20 contro la Repubblica Ceca) e Daniel Samek (Repubblica Ceca Under 20 contro l’Italia) e Jason Vescan-Kodor (Romania-Moldavia bis U18).