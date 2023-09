LECCE – Tutti i convocati e gli impegni internazionali dei tesserati giallorossi

in foto: Banda con la nazionale zambiana

Weekend di sosta per i campionati per via degli impegni con le rispettive nazionali. Sono 12 i tesserati della prima squadra del Lecce a dover rispondere alle chiamate delle proprie rappresentative oltre ad altri sei elementi della Primavera. Il dettaglio:

Lameck Banda (Zambia): Comore-Zambia il 9/9 (Qualificazioni Coppa d’Africa)

Nikola Krstovic (Montenegro): Lituania-Montenegro il 7/9 e Montenegro-Bulgaria il 10/9 (Qualificazioni Europei)

Hamza Rafia (Tunisia): Tunisia-Botswana il 7/9 (Qualificazioni Coppa d’Africa), Egitto-Tunisia il 12/9 (amichevole)

Ylber Ramadani (Albania): Repubblica Ceca-Albania il 7/9 e Albania-Polonia il 10/9 (Qualificazioni Europei)

Ahmed Touba (Algeria): Algeria-Tanzania il 7/9 (Qualificazione Coppa d’Africa) e Senegal-Algeria il 12/9 (amichevole)

Medon Berisha (Albania Under 21): Armenia-Albania l’8/9 e Albania-Romania il 12/0 (Qualificazioni Europei U21)

Alexandru Borbei (Romania Under 21): Albania-Romania il 12/9 (Qualificazioni Europei U21)

Rares Burnete (Romania Under 21): Albania-Romania il 12/9 (Qualificazioni Europei U21)

Zinedin Smajlovic (Bosnia Under 21): Bosnia-Slovenia il 7/9 e Austria-Bosnia il 12/9 (Qualificazioni Europei U21)

Patrick Dorgu (Danimarca Under 20): Danimarca-Francia l’8/9 e l’11/9 (amichevole)

Jeppe Corfitzen (Danimarca Under 20): Danimarca-Francia l’8/9 e l’11/9 (amichevole)

Giacomo Faticanti (Italia Under 20): Germania-Italia il 7/9 e Repubblica Ceca-Italia l’11/9 (Torneo Elite)

Per la Primavera:

Kimi Dos Reis Nikko (Svezia Under 18): International U18 Tournament (in Svezia dal 6 al 13 settembre)

Razvan Pascalau (Romania Under 21): Albania-Romania il 12/9 (Qualificazioni Europei U21)

Catalin Vulturar (Romania Under 21): Albania-Romania il 12/9 (Qualificazioni Europei U21)

Ed Mc Jannet (Irlanda Under 21): Irlanda-Turchia l’8/9 e Irlanda-San Marino il 12/9 (Qualificazioni Europei U21)

Daniel Samek (Repubblica Ceca Under 20): Romania-Repubblica Ceca il 7/9, Repubblica Ceca-Italia l’11/9 (Under 20 Elite League)

Jason Vescan-Kodor (Romania Under 18): Romania-Moldavia il 9/9 e l’11/9 (amichevoli)