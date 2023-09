SERIE A – Giudice sportivo, super multa per Lecce e Salernitana

Stangata del Giudice sportivo per i comportamenti delle due tifoserie in Lecce-Salernitana. Le due società sono state multate di 12mila euro: il Lecce “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori avversari; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi e due fumogeni nel recinto di gioco”; la Salernitana “per avere, suoi sostenitori, al 52′ del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori avversari; per avere, inoltre, al 53′ del secondo tempo, lanciato due mazze di tamburo e due bottigliette di plastica nel recinto di gioco, una delle quali colpiva un fotografo senza causargli conseguenze lesive”.

Il totale delle sanzioni comminate al Lecce, solamente dopo la terza giornata di campionato, ammonta a 19mila euro; alla fine dello scorso anno, le sanzioni complessive furono di 70mila euro.

Ammende anche per Lazio (10mila euro), Napoli (8mila), Juventus (tremila), Roma (duemila), Bologna e Cagliari (1.500). Sub iudice il comportamento della tifoseria laziale presente a Napoli per cori discriminatori di matrice razziale, religiosa e territoriale.

Un solo squalificato dopo la terza giornata: si tratta di Oluwafikayomi Tomori (Milan), fermato per un turno.