LECCE – Primavera, sorteggi Youth League: i lupetti contro l’Olimpiakos (Grecia)

Sorteggiati, all’ora di pranzo a Nyon (Svizzera), sede dell’Uefa, gli accoppiamenti per il primo turno del Percorso Campioni della Youth League, la Champions League riservata alle formazioni Primavera. Il Lecce vi partecipa come campione in carica, dopo aver vinto lo Scudetto nella scorsa stagione.

I ragazzi di Federico Coppitelli dovranno vedersela con i parietà dell’Olimpiakos, con gara d’andata in Grecia il 4 ottobre e ritorno nel Salento il 25 dello stesso mese. In caso di passaggio del turno, poi, Vulturar e compagni sfideranno la vincente tra Gabala (Azerbaigian) e Puskas Akademia FC (Ungheria).

A Nyon, per il Lecce, erano presenti l’amministratore delegato Sandro Mencucci, il segretario sportivo Rosario Imparato e il club manager della Primavera Giovanni De Toma.