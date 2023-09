TIRO A SEGNO – Ad Alezio la prima edizione del “Trofeo Salento”: tutte le info

La sezione di Tiro a Segno Nazionale di Alezio organizza la prima edizione del “Trofeo del Salento”, gara di tiro a fuoco a 15 metri in programmaper i prossimi 23 e 24 settembre presso la sede in via Suor M.M. Starace 6 ad Alezio.

La competizione, individuale e di squadra, è aperta a tesserati delle sezioni TSN, tesserati di club di tiro, forze armate, forze dell’ordine, polizia locale e istituti di vigilanza privati e prevede quattro sessioni di tiro (15 colpo con due mani; 15 colpo con mano forte; 15 colpi con mano debole; cinque colpo con due mani) per un totale di 50 colpi.

Le iscrizioni sono aperte sino al 17 settembre e potranno essere perfezionate tramite mail (info@tsnalezio.it), whatsapp/sms (328-3658931, 328-7960536), telefono (0833-824506) o direttamente in sede al poligono. Costo: 20 euro.

QUI il regolamento: