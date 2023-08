LECCE – Il punto a due giorni dalla chiusura del mercato

in foto: Di Francesco in Lecce-Napoli (apr. '23)copyright: Coribello/SS

A due giorni dalla chiusura dell’estenuante finestra estiva del calciomercato, il Lecce prova a portare a segno qualche operazione last-minute per la definizione della rosa 2023/24.

Al momento sono 13 gli ingaggi ufficializzati dall’area tecnica giallorossa: Youssef Maleh (riscatto automatico dalla Fiorentina), Pontus Almqvist, Marin Pongracic (a titolo definitivo dopo averlo avuto in prestito la scorsa stagione), Lorenzo Venuti, Hamza Rafia, Zinedin Smajlovic, Wladimiro Falcone (come Pongracic), Ylber Ramadani, Mohamed Kaba, Nikola Krstovic, Giacomo Faticanti, Ahmed Touba, Remi Oudin. Totale: un portiere, quattro difensori, cinque centrocampisti e tre attaccanti o esterni d’attacco.

Della rosa della scorsa stagione non fanno più parte Lorenzo Colombo, Tommaso Cassandro, Simone Romagnoli, John Bjorkengren, Marco Bleve, Pablo Rodriguez (ieri in gol con l’Ascoli), Assan Ceesay (doppietta col Damak nell’ultima partita giocata), Morten Hjulmand, Joel Voelkerling Persson, ai quali si aggiungono Fabio Lucioni (ieri in gol col Palermo), Ilario Monterisi (sabato a segno per la prima volta in A, col la maglia del Frosinone), Roberto Pierno e Mats Lemmens.

In queste ore sarà ufficializzata la cessione di Federico Di Francesco al Palermo per una somma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 1,2 milioni di euro. Il figlio d’arte, pertanto, lascerà Lecce dopo aver messo a segno tre reti e quattro assist in 40 partite giocate, decisamente sotto al livello di efficienza che si aspettava da un calciatore della sua esperienza.

Ieri, in conferenza stampa, Pantaleo Corvino ha anche parlato di Youssef Maleh, affermando che l’italo-marocchino non partirà a tutti i costi ma fa parte a pieno titolo della batteria di centrocampisti a disposizione di D’Aversa. Per l’ex viola il Lecce ha sborsato una cifra ragguardevole per l’acquisizione a titolo definitivo post-salvezza dello scorso anno. Gli ultimi rumors del mercato raccontano di un paio di squadre (Frosinone e Empoli) interessate al numero 4 del Lecce, quest’anno mai in campo nelle prime tre uscite ufficiali dei salentini. Sembra sfumato anche il passaggio di Thorir Helgason presso il club norvegese dell’FK Haugesund, presso cui, venerdì scorso, aveva sostenuto le visite mediche. Ad ogni modo, l’islandese avrebbe diverse richieste da club di Serie B. Sul mercato anche Marcin Listkowski, che dovrebbe trasferirsi, a titolo definitivo, al Brescia, società con cui ha giocato la seconda parte della scorsa stagione.