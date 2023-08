LECCE – Primavera Tim Cup, i giallorossi in campo a dicembre: il calendario 2023/24

in foto: la Primavera del Lecce 2023/24copyright: Coribello/SS

È stato ufficializzato, poco fa, il tabellone della Primavera Tim Cup 2023/24. Il Lecce, da vincitore dello Scudetto 2022/23, è stato inserito nella casella numero 2 del ranking che vede, come prima testa di serie, la Roma, vincitrice del trofeo nella scorsa stagione.

I ragazzi di Federico Coppitelli entreranno in gioco direttamente negli ottavi di finale, in programma per il 6 dicembre. L’avversario uscirà dagli sviluppi dei primi due turni preliminari, dei trentaduesimi e dei sedicesimi, e sarà uno tra Monopoli, Palermo, Ternana, Salernitana, Pescara, Napoli o Benevento.

Il prossimo 13 settembre, via al turno preliminare con le seguenti gare: Alessandria-Remate, Feralpisalò-Reggiana, Padova-Bari, Cittadella-Sudtirol, Monopoli-Palermo e Ternana-Salernitana.

Il calendario: primo turno preliminare 13 settembre; secondo turno preliminare 20 settembre; trentaduesimi 27 settembre; sedicesimi 1° novembre; ottavi di finale 6 dicembre; quarti di finale 10 gennaio ’24; semifinali 31 gennaio e 21 febbraio; finale 4 aprile.