LECCE – Chiusura di mercato coi botti: partono in due, arriva Piccoli dall’Atalanta

Ultimi fuochi di mercato in casa Lecce. Lascia, al momento, la terra salentina, Youssef Maleh in direzione Empoli. Dall’Atalanta arriva il promettente attaccante Roberto Piccoli. La formula dei due trasferimenti prevede l’opzione di riscatto a favore dell’Empoli, nel caso di Maleh; l’opzione di riscatto a favore del Lecce, ma con contropzione per l’Atalanta, nel caso di Piccoli.

Ritorno in Toscana, quindi, per l’italo-marocchino, riscattato a titolo definitivo dal Lecce, via Fiorentina, al raggiungimento della salvezza, per la somma di 5,5 milioni di euro. Investimento ragguardevole che, al momento, non sembra aver dato i suoi frutti. Per Maleh zero presenze nelle tre gare ufficiali sin qui giocate oltre alle 17 ( di cui solo sette da titolare) nella scorsa stagione.

Il nome nuovo in casa Lecce è quello di Roberto Piccoli. Nativo di Bergamo, classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta con cui ha anche esordito in Serie A proprio contro l’Empoli, squadra da cui proviene, nell’aprile 2019, a 18 anni compiuti da poco. Con l’Empoli, lo scorso anno, Piccoli segnò due gol (alla Sampdoria e alla Juventus) in 13 presenze, dopo aver cominciato la stagione col Verona.

Nel suo curriculum ci sono due Scudetti Primavera con l’Atalanta e una Supercoppa Primavera. A livello personale, si aggiungono anche il titolo di capocannoniere nella fase finale del campionato Under 17 2017/18 e quello nella Youth League 2019/20 con otto reti. La sua stagione più prolifica in Serie A è coincisa con l’esperienza a La Spezia: cinque gol e un assist in 20 partite giocate. Ragguardevole anche il curriculum nelle nazionali giovanili: 12 reti segnate con le selezioni dall’Under 15 all’Under 21 in 46 partite giocate.

Oltre alla partenza di Maleh è ufficiale anche quella di Federico Di Francesco, direzione Palermo, a titolo definitivo. Non sono state specificate le cifre dello scambio che, comunque, dovrebbe aggirarsi sul milione e duecentomila euro. Il figlio d’arte, pertanto, lascerà Lecce dopo aver messo a segno tre reti e quattro assist in 40 partite giocate.