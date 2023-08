LECCE – Anche Helgason saluta il gruppo: per l’islandese c’è la Bundesliga 2

Lascia, temporaneamente, il Salento, anche Thorir Helgason. “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thorir Helgason al BTSV Eintracht Braunschweig“, questa la nota di Via Costadura. Il BTSV Eintracht Braunschweig è un club di Bundesliga 2, la nostra Serie B.

Il nazionale islandese fu prelevato nell’estate del 2021 dall’Hafnarfjordur e, dopo una prima parte di campionato incerta, contribuì alla promozione del Lecce in Serie A mettenndo a segno il gol-partita nella sfida casalinga contro la Spal. In Serie B, Helgason fu impiegato 25 volte, solo nove da titolare.

Poco campo anche nella scorsa stagione per il classe 2000, con 12 presenze (due sole da titolare) e nessun gol. Pochi giorni fa, la società autorizzò il calciatore a recarsi in Norvegia per svolgere le visite mediche con l’Haugesund, ma poi non se n’è fatto più nulla.

Ore decisive anche per la cessione di Marcin Listkowski: su di lui, Ascoli e Brescia.