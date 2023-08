LECCE – C’è l’ufficialità: Voelkerling Persson passa al Vitesse (Olanda)

Ufficializzato un movimento in uscita dalla rosa del Lecce. Joel Voelkerling Persson è stato ceduto, a titolo temporaneo e con diritto di opzione, al Vitesse, club di massima serie olandese. L’attaccante era stato autorizzato già qualche giorno fa a recarsi in Olanda per sostenere le visite mediche col suo nuovo club, raggiungendo poi il ritiro di Firenze per andare in panchina nel match con la Fiorentina.

Voelkerling Persson, classe 2003, era stato prelevato dalla Roma coi gradi del capocannoniere del campionato Primavera nella stagione 2021/22. Aggregato alla prima squadra nella scorsa stagione, fu impiegato da Marco Baroni col contagocce, non riuscendo a dimostrare sul campo le sue caratteristiche di uomo d’area. Oltre alle nove presenze, da subentrato, in Serie A, Voelkerling, nella scorsa stagione, è sceso in campo, per una sola volta, con la Primavera, poi laureatasi campione d’Italia.

Sembra evidente, quindi, che la società, di comune accordo con mister D’Aversa, punta forte su Rares Burnete come vice Krstovic al centro dell’attacco giallorosso.

Oltre a quella dello svedese, si attende anche l’ufficializzazione dell’operazione che porterà Federico Di Francesco a Palermo.