LECCE – Hjulmand e Nikolov, gioie e dolori dalle prime uscite con le nazionali

Una sconfitta e una vittoria per i due nazionali del Lecce Boban Nikolov e Morten Hjulmand nel primo round del trittico con le rispettive nazionali, giocato ieri.

La Macedonia del Nord di Boban Nikolov è stata sconfitta per 3-2 a Bucarest dalla Romania. Per il centrocampista giallorosso, 54 minuti giocati da titolare, durante i quali la sua squadra è andata sotto per 2-0 (28′ Tanase, 50′ Mihaila). A ciò si aggiunge anche un cartellino giallo preso per simulazione. La sua gara è finita a inizio ripresa, sostituito da Ademi. La Macedonia, poi, era riuscita a riequilibrare i conti, andando a segno, proprio con Ademi (82′) e poi con l’ex Palermo Trajkovski (83′), prima di subire il definitivo 3-2 di Hagi. Domenica, alle 20.45, seconda gara in casa contro il Liechtenstein.

Pochi spiccioli di gara, invece, per Morten Hjulmand nella vittoriosa trasferta in Ungheria contro la Francia. La Danimarca, con un gol di Dreyer, segnato alla mezzora della ripresa, si è aggiudicata i tre punti. Hjulmand è subentrato a sette minuti dalla fine per rilevare Andersen. Domenica alle ore 15, gara 2 del girone europeo U21 contro l’Islanda.

Intanto mister Eugenio Corini, per oggi, ha fissato una seduta pomeridiana all’Acaya. Ieri doppia seduta per il gruppo con il solo Listkowski in differenziato. Assente Mancosu.

(foto: B. Nikolov, ©SalentoSport/Coribello)