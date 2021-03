VIRTUS FRANCAVILLA – Nuovo ingresso nello staff tecnico: Gianpaolo Spagnulo allenerà i portieri biancazzurri

Nuovo ingresso nei quadri della Virtus Francavilla. Da ieri è ufficiale il nuovo allenatore dei portieri, che sarà Gianpaolo Spagnulo (in foto), nativo di Grottaglie, classe 1964, con un lungo trascorso nelle serie professionistiche nazionali, tra cui si contano anche una trentina di presenze in Serie A, perlopiù col Genoa., e circa 160 gettoni in Serie B.

Nella sua carriera, cominciata proprio coi colori biancazzurri, Spagnulo ha anche difeso i pali, tra gli altri, di Taranto, Casarano e Brindisi. Da allenatore dei portieri, invece, è stato negli organici di Legnano, Novara, Taranto, Reggina, Cremonese e Modena.

“La società – si legge in una nota del club brindisino – augura a mister Spagnulo un grande in bocca al lupo per le sfide professionali coi colori biancazzurri”.

La Virtus Francavilla, intanto, prosegue la preparazione agli ordini di mister Alberto Colombo, in vista del difficile match di domenica, ore 15, sul campo dell’Avellino.