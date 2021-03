VIRTUS MATINO – Branà traccia la rotta in vista della ripartenza: “Tanto lavoro per provare ad arrivare più lontano possibile”

Ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza, la Virtus Matino si presenta come una delle possibili outsider, con la voglia certamente di continuare a stupire come avvenuto nella prima parte. Le ambizioni del tecnico biancazzurro Giuseppe Branà, vanno indubbiamente di pari passo con quelle della presidentessa Cristina Costantino, che, anche in questa annata, vorrà lottare per qualcosa di importante e storico, come già avvenuto nelle precedenti stagioni.

Ad analizzare questa nuova ripresa, per SalentoSport, è stato proprio il tecnico della Virtus.

FINALMENTE – “Non vedevamo l’ora che riprendesse il campionato. Abbiamo accolto la notizia con grande entusiasmo, nonostante i dubbi e le perplessità di diverse società. Anche se si parla di solo due-tre mesi, dopo un lungo periodo di astinenza, non può che esserci entusiasmo e gioia. Onestamente non condivido assolutamente chi era contro questa ripartenza, perchè nonostante le regole ed i format siano molto estremi, occorreva riprendere, ovviamente adattandosi al periodo”.

IL NUOVO FORMAT – “Purtroppo il periodo è quello che è, e come ben sappiamo non si può andare oltre al 30 giugno. Accettiamo questa situazione cercando di prendere gli aspetti positivi. In tutte le situazioni ci sono i pro e i contro, ma sicuramente ora cambia molto sotto il punto di vista dell’approccio. In un campionato classico vi è tempo per il rodaggio, mentre ora occorrerà per forza partire forte, facendo una preparazione adeguata in vista delle otto finali che ci toccherà affrontare ed eventualmente in ottica playoff“.

SPERANZE – “Ci auguriamo e speriamo che si riesca a terminare entro il 30 giugno, anche perchè significherà che la curva dei contagi sarà calata. Credo che alla fine dovremmo farcela, se così non fosse, significherà che andremo oltre“.

OBBIETTIVI – “Noi lavoriamo per cercare di arrivare più lontano possibile. Come già detto, non è un campionato normale, ma sarà un mini campionato. Nel corso delle stagioni è capitato che chi parte forte, poi è anche retrocesso, quindi è chiaro che bisognerà limitare gli errori al massimo, senza lasciare nulla al caso. Tanto lavoro e voglia di far bene, che l’obbiettivo di arrivare più in alto possibile”.

(foto: G. Branà – ©SalentoSport/Coribello)