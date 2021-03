FJ GALLIPOLI – V. Carrozza: “La stagione finisce qui ma per noi è un punto di partenza”

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Fiamma Jonica Gallipoli, firmata dal presidente Vincenzo Carrozza, sulla chiusura anticipata della stagione di Promozione 2020-21.

“Abbiamo sempre sperato che ciò non accadesse, ma, purtroppo, la notizia – ormai nell’aria da diversi giorni – da oggi è ufficiale. ll campionato di Promozione 2020-2021 non ripartirà e, conseguentemente, la nostra stagione finisce ufficialmente qui, nonostante l’ultima gara risalga ormai al 25 ottobre 2020.

Come detto e ribadito più volte, l’intenzione e la speranza di questa società era, ovviamente, quella di portare al termine la stagione calcistica, sperando di centrare sul campo gli obbiettivi ed i traguardi prefissati ad inizio campionato, ma oggi non è tempo di parlare di speranze, ma serve solo analizzare le certezze.

Doveroso è, da parte nostra, ringraziare tutti coloro che al nostro primo anno di vita hanno deciso di sposare questo progetto. Dai tecnici ai calciatori, passando per tutti gli uomini che, lavorando dietro le quinte, hanno reso possibile un qualcosa che per molti sembrava impossibile. Un caloroso ringraziamento lo facciamo al sindaco Stefano Minerva, che, sin dal primo momento, si è dimostrato disponibile e vicino alle nostre problematiche. Grazie ai nostri fantastici tifosi, che, come sempre, non ci hanno mai lasciati soli, anche quando starci vicino era praticamente impossibile.

Quello appena trascorso, per noi, ha comunque rappresentato un punto di partenza, perchè da qui ripartiremo. La F.J. Gallipoli Calcio 1946, non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà, ritornerà a programmare la stagione futura, con la passione, l’entusiasmo e l’ambizione di sempre, ma, soprattutto, con la speranza che tutti vinceremo la partita più importante, quella che ormai disputiamo da oltre un anno”.