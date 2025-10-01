LECCE – Falcone, da partente a capitano: “Voglio continuare a scrivere la storia con questa maglia”

Da possibile partente di lusso a simbolo del Lecce, Wladimiro Falcone oggi indossa con orgoglio la fascia di capitano. Ai microfoni di Radio Serie A ha raccontato le sue sensazioni, partendo da una promessa personale: «A inizio stagione ho fatto un patto con me stesso, dicendomi di dover dare il massimo anche stavolta. Penso che i miei compagni si sentano al sicuro con me in porta, anche se a volte posso sbagliare, ma percepisco la loro fiducia totale. Un portiere vive di responsabilità e nel mio caso è doppia, essendo capitano. Nei momenti difficili caricarmi la squadra sulle spalle è uno stimolo ulteriore».

Consapevole delle difficoltà di una salvezza resa più complessa dalle neopromosse rinforzate, Falcone ricorda la Cremonese capace di portargli via Baschirotto: «Se dovessimo centrare la quarta salvezza consecutiva sarebbe ancora più bello». Rievoca poi l’impresa all’Olimpico contro la Lazio: «Quella prestazione è stata la chiusura di un cerchio. Da romanista, uscire da eroe contro la Lazio è stato bellissimo».

L’estate poteva segnare un addio, con il solo Torino che aveva mostrato un interessamento, ma la sua promessa è stata chiara: «Ho deciso di restare concentrato al cento per cento sul Lecce per raggiungere la quarta storica salvezza del club. Voglio continuare a scrivere la storia». L’avvio di campionato con due punti è stato difficile, ma Falcone vede segnali incoraggianti: «Abbiamo tanti giovani che devono integrarsi. Con il Bologna si è visto il gioco di Di Francesco, spero sia l’inizio di un nuovo percorso».

L’ultimo secondo di Lecce-Bologna ha consegnato la scena a Camarda, che ha siglato il suo primo gol: «Sono contento per lui, è maturo e determinato, non sembra avere 17 anni. Avrà grande carriera». Sul nuovo centro sportivo di Martignano, Falcone elogia la società: «Il presidente ha realizzato un progetto straordinario, un passo in avanti per il nostro futuro». Infine, il pensiero commosso per Graziano Fiorita: «È sempre con noi, continuiamo ad andare avanti nel suo ricordo».