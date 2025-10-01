TERZA CATEGORIA – I gironi ufficiali per la stagione 2025/26 (Lecce+Maglie)
Sono state ufficializzate, dal Comunicato Lnd Puglia odierno, le squadre partecipanti ai campionati di Terza Categoria, organizzati dalle delegazioni provinciali. Ritorna la divisione tra il girone della delegazione di Lecce e quello di Maglie.
Nella delegazione di Lecce, queste sono le squadre iscritte (12): Alixias, Atl. Copertino, Calimera, Club Salento Lecce, Kick Off Academy, Lizzanello, Merine, Salento Soccer Academy, Seclì, Soccer Guagnano, Soccer Veglie, Virtus Collepasso.
Delegazione di Maglie (11 squadre): Andrano Castiglione, Armando Picchi Specchia, Atl. Melpignano, Atl. Salve, Calcio Cutrofiano A. Manco, Choriana, Gioventù Calcio Muro, Lorenzo Mariano Scorrano, Palmariggi, Sannicola, Virtus Neviano.
Delegazione di Brindisi (10): Atletico Martina, Casale, Hyria, Leporano, Oria, Paradiso, Real San Pietro Vernotico, Sporting Latiano, United Grottaglie, Virtus Latiano.
Delegazione di Bari (14): Atl. Bisceglie, Borgovilla C.S., Football Acquaviva, Footballite Adelfia, Fulgor Molfetta, Liberty Bari, New Carpediem Sport Barletta, New Team Cellamare, Next Club, Next Gen Bisceglie, Pugliese, Real Molfetta, Trani, Warriors Calcio Bari
Delegazione di Foggia (11): Atletico Foggia, Audax San Severo, Bovino Calcio, Herdonia, joca Bonito Foggia, Orta Nova, Peschici, Real Vico, Trinitapoli, Virtus C. Foggia, Virtus C. Carpino.