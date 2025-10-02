ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 6ª giornata
Dopo le prime sei giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
5 RETI: Di Piazza (Canosa);
4 RETI: Palazzo (Bitonto), Barbero (Racale), Serafino (Polimnia);
3 RETI: Burzio (Brindisi), Maiolo (Taurisano), Ferrari (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Imoh (Taranto), Guglielmi (Acquaviva), Godoy (Gallipoli), Marti (Brilla Campi), Mingiano (Taurisano), Pirretti (Racale), Saraniti (Brindisi);
2 RETI: Martino (Bisceglie), Amoroso (Bisceglie), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Saani (UC Bisceglie), Duque (Novoli), Mariano (Brilla Campi), Capobianco (V. Mola), Sene (Bisceglie), Bah (A. Toma Maglie), Etchegoven (Taranto), Jimenez (Canosa), Maiorino (S. Massafra), Calabria (Taranto), Colonna (N. Spinazzola), Abatelillo (Racale), Sosa (S. Massafra), Pelosi (Bitonto), Russo (Taranto), Calò (Brilla Campi);
UNA RETE: 66 calciatori