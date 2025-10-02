Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 6ª giornata

ECCELLENZA 3 secondi ago

Dopo le prime sei giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:

5 RETI: Di Piazza (Canosa);

4 RETI: Palazzo (Bitonto), Barbero (Racale), Serafino (Polimnia);

3 RETI: Burzio (Brindisi), Maiolo (Taurisano), Ferrari (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Imoh (Taranto), Guglielmi (Acquaviva), Godoy (Gallipoli), Marti (Brilla Campi), Mingiano (Taurisano), Pirretti (Racale), Saraniti (Brindisi);

2 RETI: Martino (Bisceglie), Amoroso (Bisceglie), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Saani (UC Bisceglie), Duque (Novoli), Mariano (Brilla Campi), Capobianco (V. Mola), Sene (Bisceglie), Bah (A. Toma Maglie), Etchegoven (Taranto), Jimenez (Canosa), Maiorino (S. Massafra), Calabria (Taranto), Colonna (N. Spinazzola), Abatelillo (Racale), Sosa (S. Massafra), Pelosi (Bitonto), Russo (Taranto), Calò (Brilla Campi);

UNA RETE: 66 calciatori

Tags: