BEACH RUGBY – Sport e turismo, Torre San Giovanni punta alla Finale Europea EBRA 2026

Il Salento punta a entrare nel grande circuito europeo del Beach Rugby: l’ASD Salento Rugby, con il supporto di Eventi e Sport, ha candidato Torre San Giovanni (Ugento) come sede della Finale Europea Masters EBRA Series 2026.

La EBRA Series è il principale torneo continentale di beach rugby: ogni estate le migliori squadre si sfidano in varie tappe internazionali fino al Master Finale, che assegna il titolo europeo. Ospitare l’atto conclusivo significherebbe trasformare le spiagge salentine in un palcoscenico sportivo e turistico di livello internazionale.

Il presidente EBRA Giancarlo Stocco ha effettuato un sopralluogo incontrando il presidente dell’ASD Salento Rugby Fabio Manta, i referenti di Eventi e Sport e le istituzioni locali, che hanno assicurato pieno sostegno al progetto, sottolineandone i risvolti non solo sportivi ma anche economici e sociali.

Non si tratta di un debutto: Torre San Giovanni ospita eventi di beach rugby dal 2013, tra cui la finale scudetto 2023 e il raduno della Nazionale prima dell’Europeo 2021.

La candidatura rappresenta dunque un passo decisivo per rafforzare l’identità sportiva del Salento e promuovere il territorio attraverso uno sport giovane, spettacolare e in continua crescita.