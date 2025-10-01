Eccellenza, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 28.09.2025

Eccellenza pugliese, sesta giornata: le decisioni del Giudice sportivo.

CALCIATORI: Lautaro Pizzo (N. Spinazzola), squalificato per una giornata.

DIRIGENTI: Paolo Pirchio (Polimnia) inibito sino al 16.10.2025.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

CALCIATORI: Due giornate per Guillermo Fernandez (Acquaviva); una giornata di squalifica per Mattia Maruccia (Racale), Bruno Mossolini Becci (Brilla Campi), Vitantonio Nacci (Polimnia), Giuseppe Tinelli (S. Massafra), Marco Tondo (Brilla Campi), Emmanuel Martinez (Ugento), Joseba Beitia (Gallipoli).

ALLENATORI: Squalifica sino al 16.10.2025 per Girolamo Zinfollino (Bitonto).

DIRIGENTI: Inibizione sino al 16.10.2025 per Francesco Morgese (Bitonto) e Nicola Raffo (Bitonto).

AMMENDE: 100 euro al Canosa.

—

Promozione pugliese girone B, quarta giornata: le decisioni del Giudice sportivo.

Trepuzzi-Ginosa: preannuncio di reclamo del Ginosa, risultato (1-1) sub iudice.

Ostuni-Manduria: preannuncio di reclamo dell’Ostuni, risultato (1-2) sub iudice.

CALCIATORI: Cinque giornate per Lorenzo Franco (Copertino); tre giornate per Giuseppe Parisi (Ostuni); due giornate per Saverio Ranieri (Arboris Belli); una giornata per Mattia Tamburrano (Ostuni), Tiziano Prinari (Manduria).

ALLENATORI: Squalifica sino al 16.10.2025 per Paolo G. Tateo (Putignano).

DIRIGENTI: Inibizione sino al 23.10.2025 per Daniele Ranieri (Manduria) e Giuseppe Sportelli (Ostuni); sino al 16.10.2025 per Michele R. Sergi (Taviano) e Luca Degiorgio (Putignano); sino al 09.10.2025 per Giuseppe Palmisano (Arboris Belli) e Giovanni Petrelli (Copertino).