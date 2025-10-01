SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 28.09.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la quinta giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Gaetano Marziale (all., 4)
GRAVINA: Andrea Basanisi (1)
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA:
NARDÒ:
PAGANESE: Vincenzo Marruocco (all., 4)
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Mariano Petricciuolo (4)
SARNESE: Michele Silvestro (3)
T. ACERRANA: Ammenda di 500 euro
VIRTUS FRANCAVILLA: