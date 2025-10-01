TENNIS – Il CT Maglie è pronto per una nuova avventura nel campionato A2

Sta per ripartire la stagione agonistica della squadra di A2 maschile di tennis del CT Maglie Mastroleo Auto.

Nei giorni scorsi è stato definito il girone dei salentini che se la dovranno vedere con CT Eur Roma, TC Pistoia Vannucci Piante e AMP Pavia, in gare di andata e ritorno.

La gara d’esordio darà quella di domenica prossima, 5 ottobre, alle ore 10, in casa contro il TC Pistoia. Poi, le altre due gare casalinghe saranno quelle del 19 ottobre contro l’Eur Roma e il 2 novembre contro il Pavia.

La squadra è composta da: Tiago Miguel Dias Pereira (Portogallo, 196 ATP, 2.2), Max Alcala Gurri (Spagna, 419 ATP, 2.2, nuovo arrivo), Silvio Mencaglia (1865 ATP, 2.3), Giorgio Ricca (160 ATP, 2.3, nuovo arrivo), Leopold Zima (Germania, 2.5), Riccardo Manca (2.7), Dennis Cipriani Spircu (2.7), Gabriele Frisullo (2.8), Stefano Costa (3.1), Simone Natali (3.4), Matteo Giordano (3.4), Leonardo Carol Gervasi (4.2) e Alessio Francesco Andrea Lefebvre (4.3). I tecnici sono Michele Pasca, Ivan De Nitto, Marco Cezza, Karthiga Thavarajasingam col preparatore atletico Giorgio Gervasi.