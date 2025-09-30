GALLIPOLI – Vertenza Kapnidis, in arrivo un punto di penalizzazione

Il Tribunale Federale Territoriale della Puglia ha esaminato il deferimento relativo al mancato pagamento, da parte dell’ASD Città di Gallipoli, della somma stabilita dal Collegio Arbitrale LND in favore del calciatore Anonios Loukaris Kapnidis. Responsabile dell’inadempienza è stato individuato l’allora presidente Cosimo Manta, con responsabilità diretta anche per la società.

Durante l’udienza del 22 settembre 2025, è stato raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura Federale. La società Gallipoli ha accettato una penalizzazione di 1 punto in classifica (da scontare nella stagione 2025/26) e un’ammenda di 267 euro. Manta, invece, ha concordato un’inibizione di 2 mesi e 20 giorni. Il Tribunale, preso atto delle ammissioni e della congruità delle sanzioni, ha ratificato gli accordi rendendoli definitivi. Il Gallipoli, dunque, passa da sei a cinque punti in classifica.