ECCELLENZA – Sconfitta a tavolino per il Taranto, il Brindisi avanza in Coppa Italia

Il Giudice Sportivo Territoriale si è espresso sulla gara di Coppa Italia Eccellenza tra Brindisi Football Club e Taranto 2025, non disputata il 25 settembre 2025. Il Taranto aveva chiesto l’applicazione della causa di forza maggiore (art. 55 NOIF), sostenendo che dieci giocatori erano stati colpiti da intossicazione alimentare il giorno prima della partita, documentando la vicenda con certificati medici e comunicazioni PEC. Tuttavia, il Giudice ha respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza sportiva secondo cui la forza maggiore deve essere imprevedibile, inevitabile e insuperabile. Nella circostanza, pur riconoscendo l’indisponibilità dei dieci calciatori, il Taranto non ha dimostrato l’impossibilità di presentarsi comunque in campo, considerato che aveva ben 50 tesserati per la stagione. La norma (art. 48 NOIF) obbliga infatti le società a schierare la migliore formazione possibile, anche in caso di assenze pesanti.

Per questo, non sussistevano i requisiti della forza maggiore. Conseguentemente, il Giudice ha inflitto al Taranto la sconfitta a tavolino per 3-0 in favore del Brindisi, un’ammenda di 500 euro per rinuncia e ha demandato al Comitato Regionale Puglia l’eventuale esclusione del club dal torneo. Il match di andata era terminato 0-0.