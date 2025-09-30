TREPUZZI – Lancio di petardi e bombe carta in campo, colpito anche un calciatore del Ginosa

Squadra contestata da un gruppo di sedicenti tifosi attraverso il lancio in campo petardi e bombe carta. Questo è successo domenica scorsa, durante Trepuzzi-Ginosa (campionato di Promozione girone B), giocata sul neutro di Campi Salentina, poco dopo il fischio d’inizio della partita poi finita 1-1.

Il lancio di materiale pirotecnico ed esplosivo in campo sembra sia provenuto da una zona occupata da una ventina di sostenitori del Trepuzzi, pare per contestare la propria società. Gli oggetti lanciati in campo hanno bruciato in più punti il manto sintetico di nuova generazione, installato circa un anno fa. Il Ginosa ha riferito che il proprio calciatore Emanuele Galetta è rimasto stordito dall’esplosione di un petardo o di una bomba carta ed è stato accompagnato in ambulanza presso l’ospedale più vicino per gli opportuni controlli di rito. Inoltre pare siano stati danneggiati anche i sanitari dell’impianto sportivo. La gara è stata sospesa per circa 15 minuti e i carabinieri hanno faticato non poco per riportare l’ordine in campo, aiutati anche da una volante della Polizia giunta appositamente.

La società Trepuzzi, con due comunicati distinti, prima si è dissociata “nella maniera più ferma da quanto avvenuto, condannando con forza ogni forma di comportamento antisportivo e violento che nulla ha a che vedere coi valori di rispetto e fairplay che ci impegniamo a promuovere ogni giorno. Tali comportamenti – si legge – sono inaccettabili, danneggiano gravemente l’immagine del nostro club e offendono tutti coloro che vivono il calcio con vera passione”. In chiusura, la società annuncia che “si riserverà di agire nelle sedi opportune per tutelare il proprio nome e per assicurare che i responsabili di tali gesti ne rispondano“.

Ieri, poi, ha preso penna e carta virtuale il presidente del Trepuzzi, Antonio Fiorello: “Prendo 48 ore di tempo per valutare la mia posizione in seguito ai fatti accaduti ieri durante l’incontro di campionato Trepuzzi-Ginosa. Per come concepisco il calcio, valori come aggregazione, portare le famiglie allo stadio e tifare in modo sano la squadra della propria città (che perda o vinca) sono imprescindibili. Trepuzzi è una delle piazze più importanti dell’intero panorama calcistico pugliese, con o senza di me. Sarà sempre il primo tifoso e nonostante tutto porterò questa squadra sempre nel mio cuore, per lo spirito di appartenenza che ha l’intera comunità verso questi colori”.

Sulla partita, per quanto concerne l’aspetto sportivo, si attendono le decisioni del Giudice competente, mentre è già avviata l’indagine delle forze dell’ordine per individuare i responsabili del lancio di esplosivi in campo.

(In foto, un frame del video pubblicato dall’Asd Ginosa Calcio sul proprio profilo Facebook)