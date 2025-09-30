LECCE – C’è sempre il Bologna nei destini di Francesco Camarda e Valerij Bojinov

A 17 anni, 6 mesi e 18 giorni, Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A, regalando al Lecce un punto ormai insperato contro il Bologna al minuto 94.

Si tratta dell’ottavo gol assoluto per il centravanti scuola Milan nel calcio professionistico. Tralasciando le giovanili, Camarda ha segnato il suo primo gol ufficiale il 17 agosto 2024 con la casacca del Milan Futuro in Coppa Italia di Serie C contro il Novara (in quell’occasione fece doppietta). A quella data, il classe ’08 aveva 16 anni, 5 mesi e 7 giorni. In campionato, segnò cinque reti in 18 partite, esordendo anche in Champions League con la casacca rossonera, accumulando quattro presenze.

Altra data da ricordare fu quella del suo esordio in Serie A, il 29 ottobre 2024 in Milan-Napoli 0-2, restando in campo tre minuti.

E dunque, si aggiunge un’altra importantissima data al suo curriculum: quella del 28 settembre 2025, giorno del suo primo gol assoluto in Serie A, all’età di 17 anni, sei mesi e 18 giorni (è nato il 10 marzo 2008).

Gli archivi ci consegnano una particolarità: Camarda, col gol al Bologna, è diventato il calciatore del Lecce più giovane a segnare un gol in Serie A, anticipando di circa quattro mesi Valerij Bojinov che segnò il suo primo gol in A sempre al Bologna, l’11 gennaio 2004, all’età di 17 anni, dieci mesi e 27 giorni (è nato il 15 febbraio 1986).

Del bulgaro rimane il gol più “giovane” con la maglia del Lecce, quello segnato il 2 marzo 2003 in Lecce-Messina 1-1 nel campionato di Serie B 2003/04 con Delio Rossi allenatore, quando aveva compiuto da pochi giorni 17 anni.