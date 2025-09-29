PROMOZIONE/B – Ancora trascina lo Squinzano, tiene il passo il Terre di Acaya: i tabellini

Sempre Squinzano e Terre di Acaya e Roca al comando del girone B di Promozione dopo i successi contro Arboris Belli (doppietta del sempreverde Cristiano Ancora, uno dei due gol in rovesciata) e Putignano. Alle loro spalle il quintetto composto da Mesagne (vittoriosa a Copertino), Taviano (2-1 a Carovigno, terza vittoria su quattro gare), Leverano (successo a Locorotondo), Tricase (2-0 al Matino) e Manduria (2-1 a Ostuni). In coda, un punto per Locorotondo, Carovigno e Matino, ancora quota zero per l’Arboris Belli.

I tabellini della quarta giornata:

OSTUNI-MANDURIA 1-2

RETI: 10′ pt Zolezzi (O), 14′ pt Diaz (M), 27′ pt Teixeira (M)

OSTUNI: Cocozza, Tamburrano, Parisi, Convertino (47′ st Santoro), Semeraro, Frumento, Bari (13′ st Momar), Lettieri, Zolezzi, De Pasquale (45′ pt Cara, 40′ st Olive), Sowe. All. Bruni.

MANDURIA: De Serio, De Mitri, Stranieri, Teixeira, Donno, Romano, Prinari, Sernia, Siverio (28′ st Blanco), Cecchin (36′ st Zuccaro), Diazo (8′ st Ndaye). All. Delli Santi.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

SQUINZANO-ARBORIS BELLI 4-0

RETI: 30′ st e 44′ st Ancora, 34′ st Libertini, 47′ st Nobile

SQUINZANO: Partal, Zecca (46′ st Longo), Nobile, Fruci, Tarantino, Nuzzo (18′ st Ancora), Cocciolo (44′ st Dell’Anna), Poleti (25′ st Libertini), Brue, Quarta (44′ st Malerba), Pignataro. All. Politi.

ARBORIS BELLI: Capitaneo, Manfredi, Amodio (27′ pt Pascale), Greco, Avella, Lippo (13′ st Giannini), Raia, Urrutia, Longo D. (23′ st Terrafino), Longo L., Moretti (35′ st Ganoshi). All. Calicchio.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

COPERTINO-MESAGNE 0-1

RETI: 35′ pt rig. D’Amanzo

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Della Bona, Bruno (37′ st Ciccarese M.), Stella, Perrone, Ciccarese D. (35′ st Taurino), Franco, Nestola, Frisenda (35′ st Quarta), Mariano (29′ st Mazzotta). All. De Benedictis.

MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Ndiaye, Diop, D’Amanzo, Assindi (13′ st De Carlo), Ndom, Pinto (13′ st Manta Ale.), Gningue L. (37′ st Giancola), Ndiaye, Manta And. (29′ st Taveri). All. Funaro.

ARBITRO: Celi di Bari.

PUTIGNANO-TERRE DI ACAYA E ROCA 0-2

RETI: 13′ pt e 16′ pt Cisternino

PUTIGNANO: Angelini, Calio F. (8′ st Eramo), Brescia, Casulli (1′ st Laera), Intini, Amendolagine, Calio D., Novelli (37′ st Taddeo), Colucci, Daddato (1′ st Vincenti). All. Messina.

TERRE DI A&R: Montagnolo, De Nigris (31′ st Coelho), Rutigliano, Cisternino, Garcia, Diaz (18′ st Espindola, 45′ st Pasca), Murrone, Raffin, Bolognese, Lo Basso (1′ st Diop), Falco (31′ st Porpora). All. Greco.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

TRICASE-MATINO 2-0

RETI: 6′ st rig. Caputo, 26′ st Graziano

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Maiolo, Caracciolo, Zanazzi, Cavalieri, Caputo, Palumbo (15′ st Olivieri), Amico, Ruibal, Graziano. All. Branà.

MATINO: Bruno, Manca, Monteleone, De Vito, El Fattach, De Lorenzis, Pinto (35′ st Elia), Spedicato, Cacheiro, Maniglio, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Reale di Lecce.

TREPUZZI-GINOSA 1-1

RETI: 16′ st Faccini (G), 28′ st Aguilar (T)

TREPUZZI: Marchionna, Renna, Brindisino, Osman, Owona, D’Adamo, Pape, Scardia, Aguilar, Toraldo (20′ st Riezzo), Iaia. All. Miglietta.

GINOSA: Laghezza, Galetta, Fede (20′ st Telesca), Verdano, Carlucci, Cimmarrusti, Ituka, Faccini, Molina, Panzarea, Villani. All. Delle Foglie.

ARBITRO: Morelli di Barletta.

V. LOCOROTONDO-LEVERANO 1-3

RETI: 2′ pt Sanyang (LE), 23′ pt Mastronardi (LO), 9′ st Pasculli (LE), 16′ st Magoia (LE)

V. LOCOROTONDO: Lodeserto, Neglia (39′ st Recchia), Lacirignola, Prete, palmisano, Palazzo, Natale, Pentassuglia (9′ st Galeone), Quazzico, Mastronardi (35′ st Natale), Romanazzo (28′ st Legrottaglie). All. Calabretto.

LEVERANO: Bardoscia, De Carlo, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis, Pasculli, Sanyang (345′ st Suppressa), Valentino, Alemanni (22′ st Magoia), Laena, Mancarella (40′ st Russi). All. Patruno.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

BAGNOLO-SAVA 1-3

RETI: 16′ pt Napolitano (S), 27′ pt Kpama (S), 33′ pt De Luca (B), 3′ st Fornaro (S)

BAGNOLO: Centonze, Mariano, Tremolizzo (20′ st Rollo), De Giorgi, Politi (1′ st Vincenti), Lanciano (20′ st Campa), Chiri, De Luca, Villani (32′ st Afrune), Diop, Alessandrì (1′ st Angelini). All. Marelli.

SAVA: Pizzaleo, Fornaro, Spinelli (19′ st Spataro), Richella, Fabiano, Chiochia, Napolitano (20′ st Lippo), Amatulli, Kpama, vapore (20′ st Petronelli), Gatto. All. Malacari.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

CAROVIGNO-TAVIANO 1-2

RETI: 13′ pt Manisi (T), 23′ pt D’Ippolito (C), 24′ st Iurato (T)

CAROVIGNO: Lamarina, Bardaro (8′ st Leo), Perrone M., Pichierri, Sbano (23′ st Albano), Lanzillotti, D’Ippolito, Kaba (31′ st Dos Santos), Turco M. (31′ st Greco), Venere (42′ st Turco F.), Diwouta. All. Franco.

TAVIANO: Palma, Caragnulo, Dorini, Giannuzzi, Aranda, Pino, carrozza (15′ st Schirosi), Portaccio, Iurato (37′ st Verri), Manisi (20′ st Baclet), Gennari (15′ st Negro). All. Marino.

ARBITRO: Salso di Barletta.