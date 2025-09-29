ECCELLENZA – Bisceglie frenato a Racale, Taranto al comando in solitaria. Si sbloccano Gallipoli e Galatina: i tabellini

Taranto da solo al comando al termine della sesta giornata di Eccellenza pugliese. Vittoria casalinga contro il Bitonto per gli uomini di Danucci e prima posizione in solitaria, complice il mezzo passo falso del Bisceglie a Racale. Brindisi bloccato in casa dal Maglie, pari esterno per il Brilla sul campo dello Spinazzola e dell’Ugento su quello dell’Unione Calcio. Prima vittoria in campionato per il Gallipoli, 2-0 all’Acquaviva, per Galatina, 2-0 a Mola, e primo punto per il Taurisano, 1-1 casalingo contro il Canosa.

I tabellini:

BRINDISI-A. TOMA MAGLIE 0-0

BRINDISI: Staropoli, Barrera, Lanzolla, Lobosco, Perrone (35′ st Gori), Langone (35′ st Miggiano), Scoppa (20′ st Bernaola), Mangialardi (8′ st Melillo), Carpineti, Burzio (40′ st Scaringella), Saraniti. All. Ciullo.

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Ongania, Galvez, Amato, Martina, Legari, Alfarano (20′ st Castellaneta), Diaz (43′ st Fernandez), Bah (39′ pt Oltremarini), Bellanova (32′ st De Luca). All. Giuliatto.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

ATL. RACALE-BISCEGLIE 1-1

RETI: 1′ pt Di Fulvio (B), 4′ st Barbero (R)

ATL. RACALE: Colazo, Thiam, Pennetta, Pirretti, Galan, Cardinale (34′ st My), De Vito (34′ st De Donno), Perez, Carrino, Barbero, Abatelillo (15′ st Ria Nzuzi). All. Sportillo.

BISCEGLIE: Centonze, Di Fulvio, Cifarelli, Martino (11′ st Ricchiuti), Visani, Graziano, Taccogna, Martinez (21′ st Castro), Lopez (44′ st Massari), Lavopa, Sene (11′ st Amoroso). All. Di Meo.

ARBITRO: Albano di Taranto.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Il Bisceglie rallenta la corsa nel Salento, fermato sull’1-1 da un Racale combattivo dal primo all’ultimo minuto. Al “Basurto” i nerazzurrostellati perdono il primato e recriminano per due legni che avrebbero potuto dare la vittoria. Gara subito in discesa per gli ospiti, seguiti a Racale da una trentina di tifosi: dopo nemmeno un minuto Colazo sbaglia il tempo per l’uscita su rimessa di Taccogna e Di Fulvio di testa insacca a porta vuota. Al 12’ identica azione ma l’incornata sorvola la traversa. Superato lo shock, il Racale prende campo trascinato dal capitano Pirretti. Il Bisceglie però fa paura a ogni affondo: al 20’ Lavopa sfiora il palo su punizione, poi al 27’ Pirretti risponde lambendo l’incrocio. Senè e Lavopa mettono ancora apprensione ai biancazzurri ma peccano in concretezza. In avvio di ripresa Senè non sfrutta un errore di Galan e al 4’ arriva il pari: Pirretti ispira Barbero che si accentra e col destro infila l’angolino opposto alla sinistra di Centonze. La capolista reagisce: al 6’ Lavopa centra l’incrocio dai 20 metri con l’esterno. Al 10’ Martinez sfiora la traversa, Centonze si deve superare per intercettare un mancino di Pirretti al 17’. Il Bisceglie aumenta i giri ma il Racale chiude ogni spazio. Al 33’ Graziano colpisce il palo a Colazo battuto. Finale concitato, Martino ha sul piede la palla della vittoria ma manca lo specchio dal limite. Finisce in parità: i biancazzurri soffrono, lottano e strappano un punto meritato contro una squadra di livello superiore, mentre il Bisceglie lascia il Salento con l’amaro in bocca e la consapevolezza di dover essere più cinico.

—

TAURISANO-CANOSA 1-1

RETI: 37′ pt rig. Mingiano (T), 7′ st Di Piazza (C)

TAURISANO: Negro, Polo, Romano, De Vasconcelos (39′ st Ferraiuolo), Solidoro, Cabrera, D’Ettorre, Maiolo, Mingiano (21′ st Perdicchia), Titarelli, Andrade (41′ st Lezzi). All. Oliva.

CANOSA: Tarolli, Comitangelo (34′ st Lavoratti), De Gol, Gomes, Barrasso (1′ st Aguilera), Jimenez (32′ st Lanzone), Strambelli, Solano, Lamacchia (22′ st Cafagna), Di Piazza, Iagulli. All. Modesto.

ARBITRO: Pompilio di Rossano.

—

V. MOLA-GALATINA 0-2

RETI: 24′ pt Karim Sadat, 34′ pt Miglietta

V. MOLA: Lotito, De Giosa, Radicchio, Daniele, Natuzzi, Amoruso, Mosquera (1′ st Quarta), Caradonna (21′ st Anaclerio), Capobianco, Tarantino (42′ st Marzulli), Pignataro. All. Caricola.

GALATINA: Caroppo, Candido, Arnesano, Signore, Vigliotti, Valentini (45′ st Goncalves), Mengoli, Macrì (21′ st Trofo), Martano (36′ st Ria), Karim Sadat (1′ st Castrì), Miglietta (36′ st Dell’Anna). All. Longo.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

UC BISCEGLIE-UGENTO 0-0

UC BISCEGLIE: Lullo, Cappellari (23′ st Lo Basso), Bufi, Talin, Loseto, D’Elia (18′ st Soldani), Diomande (29′ st Conteh), Ngom, Ramos (39′ st Fracchiolla), Saani, Caputo (1′ st Zinetti). All. Rumma.

UGENTO: Trezza, Marchionna, Grillo, Macias, Boglic, Regner, Gomez, Pettorossi, Rivadero, Catania (39′ st Schito), Tavdgiridze. All. Di Michele.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

(US Ugento Calcio) – Finisce con un pari la prima trasferta stagionale a Bisceglie. In casa della Unione Calcio il risultato non si sblocca dallo 0-0 del fischio d’inizio: un match combattuto e agonisticamente provante per l’Ugento di mister Di Michele che aggiunge così un punto alla sua classifica. Con diverse defezioni tra i convocati, il team salentino scende in campo con in larga parte i calciatori impegnati giovedì scorso nel match di Coppa Italia. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti. Il team di casa tiene più il pallino del gioco, un paio di conclusioni dal limite vengono contrate in angolo dalla difesa giallorossa, ma l’Ugento fa vedere di potersi rendere pericoloso con la velocità dei suoi esterni d’attacco, manca però l’imbucata giusta dalle parti del portiere avversario. Tra le azioni degne di note un colpo di testa per parte: al minuto 15, Saani colpisce la sfera e la manda a lato e sul finire di frazione un’azione manovrata sulla destra di marca ugentina porta alla conclusione Tavdgiridze, il pallone finisce docile tra le braccia di Lullo. Più viva la ripresa. Il tempo si apre con lo scambio tra Rivadero e Catania, con il 10 argentino che si allunga troppo la palla in area di rigore. Sul fronte opposto, nessun dei compagni è pronto a raccogliere l’assistenza dalla sinistra di Zinetti. Dopo una zampata di Saani fuori misura, l’occasione buona capita all’Ugento. Regner serve sulla corsa Rivadero che dal limite scarica una botta destinata sotto la traversa, è provvidenziale il tocco del portiere che manda in angolo. Passano una manciata di minuti e al 25’ è Tavdgiridze a sprecare, cincischiando troppo in area di rigore e non arrivando a concludere. Riparte l’Unione, Zinetti a giro fuori da buona posizione. Il match resta vivo sino allo scadere. Nell’ultimo giro di orologio, prima Rivadero non riesce a dare forza in spaccata e non trova la porta e sui titoli di coda della partita è Bufi a incrociare fuori da ottima posizione. Con il pareggio odierno l’Ugento sale a quota nove punti in classifica. Domenica prossima Grillo e compagni attendono la visita del Bitonto.

—

GALLIPOLI-ACQUAVIVA 2-0

RETI: 32′ pt Gonzalez, 18′ st Godoy

GALLIPOLI: Recchia, Marzio, Sansò, Cardinale, Vidal (19′ st Cano), Bonoha, Camacho, Beitia, Denkovski (15′ st Godoy), Gonzalez (40′ st Maghalaes), Sanchez. All. Salvadore.

ACQUAVIVA: Ditoma, Angelini (20′ st Fortunato), Taal, Colaci, Patronelli (20′ st Carucci), Ferrante, Pucinelli, Fucci (34′ st Girardi), Guglielmi, Garcia, Fernandez. All. Solidoro.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

NOVOLI-FOGGIA I. rinviata per campo impraticabile

—

N. SPINAZZOLA-BRILLA CAMPI 2-2

RETI: 6′ st Pizzo (S), 27′ st Calò (BC), 28′ st De Gaetani (BC), 36′ st rig. Colonna (S)

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro, Losappio, Colonna, Ripanto, Pizzo, Carlucci (10′ st Cucumazzo), Ricchiuti (32′ st Gabriele), Di Palma (49′ st Morella), Bonanno, Ousfar (18′ st Leone). All. Di Domenico.

BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca (36′ st Vantaggiato), Layus, Milessi, Caravaglio, Giglio (24′ st Olibardi), Calò, Flordelmundo, Cavaliere (36′ st Carrozzo), Marti, De Gaetani. All. Calabuig.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

POLIMNIA-S. MASSAFRA 4-0

RETI: 4′ pt e 32′ pt Serafino, 15′ st Morleo, 34′ st Mendez

POLIMNIA: De Giosa, Panebianco, Anaclerio, Nacci, Zaccaria, Marasciulo, Avvantaggiati, Romano (1′ st Mendez), Serafino, Mercurio (1′ st Morleo), Ingredda. All. Anaclerio.

S. MASSAFRA: Lacirignola, Secondo; Morisco, D’Arcante (10′ st Caserta), Pinto, Mazzarano, Nazzaretto, Iaia, Canitano, Sosa, Maiorino. All. D’Alena.

ARBITRO: Alfieri di Nola.