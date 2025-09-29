LECCE – Sticchi Damiani: “Abbiamo lottato senza paura. Errori in difesa? Da migliorare, ma l’assetto è quello giusto”

Torna a parlare nel post-partita il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, per commentare il punto strappato in extremis al Bologna. Le sue parole.

“La squadra ha lottato per tutta la gara e mi sembra che si stia finalmente liberando delle paure iniziali. Mi pare che si sia trovata una buona quadra tattica, con i due centrocampisti più bloccati e Coulibaly libero di muoversi, mentre gli esterni – Morente e Pierotti – svolgono con efficacia entrambe le fasi. E quando c’è da cercare il gol, come ieri sera, possiamo inserire esterni più offensivi. Bisogna sostenere il gruppo e i ragazzi: ieri hanno dimostrato di avere valori, altrimenti dopo tre pali e una traversa non recuperi una partita così sfortunata. Errori difensivi? Sono aspetti su cui dobbiamo migliorare, ma l’assetto complessivo sembra quello giusto. Ora continuiamo a lavorare”. (Nuovo Quotidiano di Puglia)