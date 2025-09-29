NARDÒ – Fischi dopo la sconfitta col Nola, Donato: «Chiediamo scusa ai tifosi»

Dopo un pari e una vittoria, s’interrompe nuovamente la corsa del Nardò, battuto in casa dal Nola.

In una gara difficile ma a lungo equilibrata, il Nardò paga le solite amnesie difensive e l’incapacità di costruire giocate illuminanti per gli attaccanti, limitati anche dalla precisione del Nola nell’alzare la trappola del fuorigioco.

Primo tempo equilibrato, con il Nardò che si affida agli spunti di Garnica sulla destra. L’argentino scodella buoni palloni che Elia e De Luca non sfruttano. L’unico tiro in porta è di Risolo, che costringe Montalti alla deviazione. Più incisivo il Nola nella ripresa: al 2’ Galli neutralizza un diagonale di Catalano, De Sanzo inserisce Addae e Margiotta e proprio quest’ultimo sfiora la traversa con un destro. Al 15’ però il gol che cambia la gara: su corner svetta Cipolla e fa 1-0.

La replica è affidata a Cirio, ma Montalti è attento. In contropiede Guarracino firma il raddoppio che chiude i conti. Il Nardò non ha la forza di riaprirla e resta fermo a un solo punto in tre partite casalinghe. Domenica trasferta insidiosa a Fasano per provare a invertire la rotta.

In sala stampa il viceallenatore Giuseppe Donato, sostituto dello squalificato De Sanzo, ha chiesto scusa ai tifosi per l’avvio di stagione: «Chiedo scusa ai tifosi per questo avvio di campionato deficitario. Quattro punti in cinque partite sono un bilancio che nessuno immaginava. Concediamo gol con troppa facilità e, con una difesa così esperta, è sorprendente subirne tanti. Ce ne assumiamo la responsabilità: in settimana proviamo e riproviamo le situazioni ma in gara paghiamo caro le disattenzioni». Donato ha sottolineato anche le difficoltà offensive: «Avevamo preparato la partita cercando di sfruttare le verticalizzazioni, ma nel primo tempo Garnica e Sall si sono trovati spesso sulla stessa zona di campo. Dobbiamo essere più propositivi davanti, anche se le assenze di D’Anna e Tedesco pesano». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 28.09.2025, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 5

NARDÒ-NOLA 0-2

RETI: 15′ st Cipolla, 33′ st Guarracino

NARDÒ (4-2-3-1): Galli; Minerva (9′ st Cirio), Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Risolo (9′ st Addae), De Luca (20′ st Trinchera); Garnica (9′ st Margiotta), Sall, Elia; Gatto. All. Donato (De Sanzo squalificato).

NOLA (3-4-3): Montalti; D’Amore, Cipolla, Dell’Orfanello; Setola, Berardocco, Izzillo (35′ st Ahmetaj), Romano (25′ st Papa); Nunziante (40′ st Cacciatore), Estrella (47′ st Iannello), Catalano (20′ st Guarracino). All. Giampà.

ARBITRO: Prencipe di Tivoli.

