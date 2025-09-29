CASARANO – Un punto di prestigio contro la Salernitana: sfuma la vittoria nel recupero

Termina con un pareggio la partita clou del settimo turno tra Casarano e la capolista Salernitana. Gara che non delude le attese e i numerosissimi tifosi presenti al “Capozza”. Trasferta vietata ai sostenitori campani, lo stadio è tutto per i rossazzurri che mister Di Bari schiera quasi al completo: unico assente Versienti, con Maiello in panchina e D’Alena regista. Più pesanti le assenze per la Salernitana, priva del tecnico Raffaele e degli squalificati Capomaggio e Inglese.

Il Casarano parte forte e dopo venti secondi Cajazzo impegna Donnarumma con una conclusione che vale già una parata decisiva. La replica campana è immediata: Ferrari di testa costringe Chiorra al primo intervento. All’8’ l’episodio che sblocca la gara: Ubani viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto e Ferrari realizza lo 0-1. I padroni di casa reagiscono con coraggio. Chiricò inventa, Pinto e Cajazzo mettono in difficoltà la difesa granata ma Donnarumma è insuperabile. Al 31’ arriva il pareggio: Malcore ribadisce in rete una respinta del portiere su conclusione di Cajazzo. Due minuti dopo Chiricò manda ancora in porta Malcore, ma Donnarumma salva. Al 45’ palo clamoroso di Cajazzo.

La ripresa inizia con lo stesso copione. Il Casarano spinge e trova il raddoppio con Millico, bravo a raccogliere un’apertura illuminante e a battere Donnarumma. La Salernitana non molla e i rossazzurri sfiorano il tris con Perez e poi con il baby Cerbone. Ma al 95’, nel recupero assegnato dall’arbitro, Quirini di testa su cross di Villa insacca il 2-2 che gela il Capozza.

Al fischio finale resta l’amaro in bocca per la vittoria sfumata, ma anche la consapevolezza di un Casarano che ormai non è più una sorpresa. Mister Di Bari è orgoglioso: «Abbiamo giocato contro una squadra ben strutturata che nel finale ha portato tanti uomini nella nostra area. A Sorrento avevamo pareggiato alla fine, oggi è toccato a noi subire la stessa sorte. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, oggi eravamo in difficoltà anche a livello numerico e chi ha giocato le ultime partite era affaticato. Abbiamo fatto un primo tempo vero contro una squadra forte, con occasioni clamorose davanti alla porta. Dobbiamo continuare così».

Il tecnico ammette il rammarico per le chance non sfruttate sul 2-1: «Perez, Cerbone e Celiento hanno avuto palle nitide, Donnarumma ha salvato tutto. Siamo fieri di aver fermato una corazzata, possiamo dare fastidio alle grandi e divertire la gente. Il calcio è spettacolo e questa è la mia idea». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Il Casarano esce tra gli applausi del “Capozza”: la squadra di Di Bari ha dimostrato ancora una volta personalità, coraggio e qualità. Domenica prossima, altro incontro contro una big del girone: trasferta sul campo della Casertana, calcio d’inizio alle 14.30.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 28.09.2025, ore 15

Serie C/C 2025/26, giornata 7

CASARANO-SALERNITANA 2-2

RETI: 10′ pt rig. Ferrari F. (S), 31′ pt Malcore (C), 2′ st Millico (C), 50′ st Quirini (S)

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Lulic, Celiento, Gega; Cajazzo, D’Alena (23′ st Cerbone), Logoluso, Pinto (26′ st Giamfy); Chiricò (26′ st Perez), Malcore (26 st Zanaboni), Millico (18′ st Ferrara). All. Di Bari.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Frascatore (7′ st Achik), Coppolaro, Golemic; Ubani (1′ st Quirini), Villa, De Boer, Tascone (47′ st Matino), Anastasio (19′ st Knezevic); Ferraris, Ferrari. F. All. Raffaele (squalificato, in panchina Ferrari G.).

ARBITRO: Zago di Conegliano Veneto.

NOTE: espulso Pucci (C) dalla panchina al 51′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA