LECCE – L’estate calda dei giallorossi dopo la salvezza in Serie A

Si prepara un’estate importante per il Lecce di Roberto d’Aversa, nuovo allenatore scelto dalla società per guidare i giallorossi al posto di Marco Baroni. Per il tecnico ex Virtus Lanciano, Parma e Sampdoria, un contratto annuale con opzione per la seconda stagione in caso di salvezza. Salvezza che, come ricordiamo bene, è arrivata con un turno di anticipo nel campionato appena terminato.

Il gol di Colombo al 100° minuto nella gara in trasferta con il Monza ha fatto esplodere di gioia giocatori e tifosi, permettendo ai salentini di partecipare per la seconda stagione consecutiva al massimo campionato di calcio italiano come non succedeva dal biennio 2010-12. Federico Baschirotto è stato uno dei protagonisti di questo miracolo calcistico, insieme a Hjulmand, Falcone, Colombo, Umtiti, Strefezza e gli altri, nessuno escluso.

E dire che a dicembre tutti li davano per spacciati, come ha detto Baroni dopo la gara di Monza, nonostante i 15 punti nelle prime 15 partite giocate, a +8 dalla retrocessione. Ma i 20 punti nel girone di andata e i 16 in quello di ritorno sono stati più che sufficienti per terminare il campionato al sedicesimo posto con cinque punti di vantaggio sul Verona diciassettesimo.

La stagione 2023-24 riparte con grande speranza per i tifosi dei Lupi, e presto si potrà tornare a puntare sulle partite del Lecce, nel frattempo, le scommesse virtuali sul calcio sono un’ottima alternativa. Ricordiamo, a tal proposito, che la squadra salentina è tra le principali indiziate per una retrocessione diretta insieme al Verona (quotate entrambe a 3.00), davanti solo al Frosinone (bancato a 1.50). Seguono Empoli (4.50), Cagliari e Genoa (5.50).

Finora la società ha ceduto solo Fabio Lucioni al Palermo ed ha salutato, tra gli altri, Lorenzo Colombo, Wladimiro Falcone, Rémi Oudin e Samuel Umtiti, tutti tornati alle società di appartenenza per fine prestito. Il francese campione del mondo ci ha tenuto particolarmente a ringraziare la società e i tifosi prima della sua partenza. “Vi ricorderò per sempre” ha detto tra le lacrime mentre festeggiava con i suoi compagni di squadra, dei quali ha voluto portare con sé una maglia per ciascuno.

Per ovviare alle inevitabili cessioni, il Lecce si sta muovendo sul mercato. Tra gli acquisti finora confermati troviamo Youssef Maleh e Marin Pongracic, entrambi riscattati al costo totale di 7,50mln di euro. Arriva in prestito anche Pontus Almqvist dal Rostov, centrocampista svedese classe 1999.

Tra gli obiettivi di mercato troviamo, invece, Giovanni Fabbian, classe 2003 dell’Inter, Simone Bastoni, difensore dello Spezia, e Bartolomiej Dragowski, portiere dello Spezia. Sono in trattativa, inoltre, Marco Nasti, attaccante del Milan, Luigi Sepe, portiere della Salernitana, e Lorenzo Venuti, difensore ex Fiorentina, già in prestito al Lecce nella stagione 2018-19, ora svincolato.

Nel frattempo, la squadra andrà in ritiro precampionato in trentino, a Folgaria, dove resterà al centro sportivo “Mauro Marzani” fino al 30 luglio. Sarà il terzo anno consecutivo per la società pugliese nel piccolo comune in provincia di Trento, dove evidentemente si cono le condizioni ideali per svolgere al meglio la preparazione in vista degli impegni stagionali.

“L’U.S. Lecce ringrazia l’APT Alpe Cimbra” si legge nel comunicato stampa, “che ha contribuito a rendere possibile l’operazione sottoscrivendo l’accordo come Sponsor per la prossima stagione”. Non solo aria fresca e poche distrazioni, ma da quando i giallorossi hanno scelto Folgaria per il ritiro precampionato hanno sempre centrato gli obiettivi stagionali. Che sia una questione di scaramanzia? Lo vedremo a fine campionato.

(foto: la festa alla fine della gara col Bologna – ph Coribello/SalentoSport)