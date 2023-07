LECCE – Separazione consensuale con Gennaro Delvecchio: la nota del club

Dopo cinque anni, s’interrompe la collaborazione tra l’Us Lecce e Gennaro Delvecchio, ormai ex responsabile del settore giovanile giallorosso.

Dopo due parentesi in giallorosso da calciatore, nel 2005/06 e nel 2012, Delvecchio tornò a Lecce nell’estate del 2018 con la qualifica di responsabile del settore giovanile, reduce dalla medesima esperienza nel Bari nel 2017/18 e da pochi mesi da vice allenatore nel Melfi, secondo di Giuseppe Palumbo.

La nota del club: “L’U.S. Lecce comunica che, alla scadenza del rapporto contrattuale (30/06/2023) con il responsabile del Settore Giovanile Gennaro Delvecchio, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire la collaborazione professionale.

Al direttore Delvecchio il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive”.

(foto: Delvecchio con Trinchera e Corvino, agosto 2021 – ph. Stella)