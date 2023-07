LECCE – Almqvist inaugura le nuove presentazioni: “Grandissima opportunità che voglio sfruttare”

L’attaccante esterno del Lecce Pontus Almqvist è stato il primo acquisto giallorosso per la nuova stagione e, di conseguenza, rappresenta anche il primo calciatore ad essere presentato in vista del nuovo campionato. Lo svedese ha parlato questa mattina alla stampa.

L’ex Rostov è carico e pronto a sfruttare le sue caratteristiche: “Il Lecce è una grandissima opportunità per me, voglio sfruttarla. Voglio lavorare tanto per arrivare in alto. La mia caratteristica migliore è la velocità. Sono stato il più veloce negli sprint negli altri campionati in cui ho giocato e spero di ripetermi in Italia. Sono anche piuttosto tecnico negli uno contro uno. Gioco da esterno, destro o sinistro è uguale”.

C’è uno svedese che a Parma ha fatto benissimo sotto la guida del suo nuovo allenatore: “Kulusevski ha fatto grandi cose a Parma, non lo conosco personalmente. Ma spero di emularlo. Ho parlato con D’Aversa stamattina”.

Infine una curiosità legata ad un ritrovato compagno e connazionale: “Con Bjorkengren abbiamo lo stesso procuratore, e abbiamo giocato assieme. Mi ha detto che Lecce è bellissima. Qui sono rimasto colpito dall’amore e dal calore dei tifosi”.