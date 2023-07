LECCE – Domani parte anche la stagione della Primavera. Da lunedì ritiro a Cotronei

Anche per i giovani e freschi Campioni d’Italia in carica è tempo di tornare al lavoro. Il Lecce Primavera di Federico Coppitelli si è messo già alle spalle il periodo di vacanza e, da domani, riprenderà le ostilità in termini di preparazione. A comunicarlo il club giallorosso attraverso una nota stampa:

“L’U.S Lecce comunica che, l’inizio ufficiale delle attività della Primavera 1 è fissato per giovedì 13 Luglio 2023.

Le visite mediche e le misurazioni antropometriche sono in programma giovedì 13 e venerdì 14 luglio presso il Centro Biolab di Cutrofiano (Le).

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 luglio, la squadra svolgerà al mattino i test da campo presso il Deghi Center di San Pietro in Lama (Le).

La mattina di lunedì 17 Luglio 2023, la squadra partirà alla volta di Cotronei (Kr) sede del ritiro pre-campionato che si terrà fino a domenica 30 luglio.

Il gruppo squadra alloggerà presso l’Hotel Lo Scoiattolo di Cotronei con gli allenamenti che si svolgeranno presso il “Sila Regia Stadium” di Villaggio Palumbo sul Lago Ampollino di Cotronei.

La lista dei convocati sarà diramata successivamente”.