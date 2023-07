LECCE – Ufficiale, Chevanton non è più l’allenatore in seconda della Primavera

Un po’ a sorpresa, arriva oggi la notizia del mancato rinnovo di Ernesto Javier Chevanton come vice Coppitelli. L’uruguagio, che dopo diverse stagioni tra tecnico delle giovanili e staff della Primavera del Lecce, non accompagnerà dunque la formazione Under 19 giallorossa fresca di Scudetto nella prossima stagione.

Ecco il comunicato con il quale il sodalizio salentino annuncia la novità: “L’U.S. Lecce comunica che, alla scadenza del rapporto contrattuale (30/06/2023) con l’allenatore in seconda della formazione Primavera 1 Ernesto Javier Chevantón, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire la collaborazione professionale.

A mister Chevantón il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive”.