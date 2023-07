LECCE – Ufficiale il ritorno di Venuti in giallorosso

Terzo innesto ufficiale in casa Lecce, che dopo Almqvist e Pongracic ufficializza anche il ritorno di Lorenzo Venuti. Acquistato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina, il classe 1995 agirà da vice Gendrey a meno che il francese non ceda alle lusinghe del calciomercato.

Ecco il comunicato del Lecce: ”L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti, nell’ultima stagione all’ACF Fiorentina. L’esterno difensivo classe ’95 ha sottoscritto un accordo di due anni con opzione per quello successivo”.

Inoltre, Via Costadura ha anche reso noto l’addio al giovane classe 2001 Monterisi: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo e oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ilario Monterisi al Frosinone Calcio. La società giallorossa si è riservato il diritto del 50% sulla futura vendita”.