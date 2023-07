CASARANO – Giuseppe Laterza è il nuovo allenatore rossazzurro

Giuseppe Laterza sarà l’allenatore del Casarano per la stagione sportiva 2023-24. ne ha dato comunicazione il club rossazzurro poco fa.

Laterza, classe 1979, nativo di Fasano, ha allenato il club biancazzurro, raccogliendo successi, da fine 2014 a giugno 2020, prima di guidare, per due stagioni, il Taranto e cominciare la scorsa stagione col Monopoli, diretto sino a fine ottobre, quando, poi, fu esonerato.

La nota del Casarano Calcio: “La società Casarano Calcio comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo per l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a mister Giuseppe Laterza. Il nuovo tecnico rosso azzurro sarà coadiuvato da Giuseppe Lentini come allenatore in seconda, Giovanni Musa preparatore atletico e Giovanni Indiveri preparatore dei portieri. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data della conferenza stampa di presentazione ufficiale. A mister Laterza ed al suo staff il benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

(foto: Laterza ai tempi del Taranto – ph SalentoSport)