LECCE – Svelate le maglie ufficiali 2023/24

Sono state svelate, poco fa, con una proiezione sulla facciata di Palazzo Carafa, sede del Comune, le nuove maglie ufficiali del Lecce stagione 2023-24.

La prima maglia riporta, come trama, un’immagine della tifoseria del Lecce, “un omaggio alla nostra tifoseria, sempre numerosa e presente sia in casa che in trasferta e che vogliamo portare in campo”, recita la nota del club.

La seconda maglia riprende quella della scorsa stagione, bianca con spalline blu e inserti gialli e rossi sottili sul petto.

La terza maglia è un omaggio alla Primavera campione d’Italia, con uno Scudetto stilizzato sul fianco destro per ricordare la splendida cavalcata dei ragazzi di Federico Coppitelli nella scorsa stagione. Un omaggio, quindi, della prima squadra alla selezione giovanile.

La quarta maglia, che verrà indossata solamente una volta, in occasione del quarantennale di due bandiere del Lecce come Michele Lorusso e Ciro Pezzella. Il 40esimo anniversario cadrà il prossimo 2 dicembre.

Infine, presentata anche la maglia giallorossa della Primavera campione d’Italia, con lo scudetto tricolore sul petto.