LECCE – Dorgu, il Manchester ci prova seriamente: il golden boy va via subito?

Contrariamente a quanto affermato dal suo club a più riprese, (QUI e QUI) Patrick Dorgu potrebbe lasciare Lecce sin dai prossimi giorni per trasferirsi al Manchester United. Il destino dell’esterno danese sembra sempre più pendere verso Oltremanica viste le offerte che stanno giungendo dai Red Devils. Oltre agli inglesi, Dorgu piace molto anche al Napoli di Antonio Conte.

Secondo le ricostruzioni degli esperti di mercato, il Lecce, nei giorni scorsi, avrebbe rifiutato una prima offerta dal Manchester che avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro. La richiesta del club è di 40 milioni ma inevitabilmente una nuova offerta dall’Inghilterra di 35, magari in aggiunta ad alcuni bonus che potrebbero facilmente far slittare la cifra complessiva verso i 40, potrebbe convincere definitivamente la società salentina a privarsi del suo gioiello, scovato tre anni fa nel settore giovanile del Nordsjaelland.

Cresciuto in Primavera, Dorgu ha subito vinto lo Scudetto da protagonista nel 2022/23 per poi approdare in prima squadra esordendo in Serie A con Roberto D’Aversa nell’agosto del 2023, in Lecce-Lazio 2-1, imponendosi subito come titolare, a scapito di Antonino Gallo, come terzino sinistro d’assalto. Con l’arrivo di Luca Gotti, poi, Dorgu e Gallo hanno giocato insieme sulla stessa catena di campo, quella sinistra, uno da terzino, l’altro da centrocampista/ala.

Quest’anno, per l’emergenza infortuni, il danese è stato anche schierato come esterno d’attacco a destra. In totale, Dorgu ha messo a segno cinque gol nelle 52 presenze sin qui accumulate in Serie A.

Dovesse andare in porto l’affare col Manchester, il Lecce, poi, avrebbe pochi giorni per investire la cifra incassata per trovare uno o più sostituti e, in generale, per provare a fornire a mister Marco Giampaolo nuovi elementi che possano alzare il tasso tecnico di una rosa che necessità assolutamente di essere rinforzata.