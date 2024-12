LECCE – Corvino: “Dorgu un campione, ora resta qua. Somiglianze tra me e Giampaolo? Paro cerca paro…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato di Dorgu, di Lecce-Juve e del nuovo tecnico Giampaolo.

LECCE-JUVE – “Cosa mi passava per la testa al 92′? Che la squadra era rinata, c’è stata una reazione forte e di qualità con un secondo tempo vibrante, con la natura che ci era sempre appartenuta per anni e che sembrava fosse evaporata. Sono orgoglioso dei ragazzi, capaci di conquistare un punto che altre faticheranno a prendersi. Noi ogni settimana sfidiamo giganti economici, e non parlo solo delle grandi squadre perché tra quelle che combattono con noi ci sono Parma, Venezia, Como. Perciò ogni volta che c’è il fischio d’inizio di una partita di Serie A bisogna dire grazie a Saverio Sticchi Damiani”.

DORGU – “È un potenziale campione. Anzi, un campione. Può giocare esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro. Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, ce ne sono tanti anche all’estero, ma ora resta qua e poi in estate se ne parlerà perché il suo destino è indirizzato e il futuro gli appartiene”.

MISSIONE SALVEZZA – “La affrontiamo, nell’immediato, senza Banda e Gallo che per noi non sono rinunce irrilevanti, ma lo spirito con cui abbiamo ripreso il risultato contro la Juve è un segnale”.

GIAMPAOLO – “Ha un spiccata cultura del lavoro che lo rapisce per 24 ore al giorno. Ci ha garantito un’intensità che era andata smarrita e che anni ha rappresentato una nostra caratteristica. Se l’ho preso a mia immagine e somiglianza? Come si dice, paro cerca paro… E spero di averlo trovato. Stiamo inseguendo la strada che ci conduca dove sogniamo, è un percorso accidentale ma i calciatori sono straordinari, hanno risposto alle sollecitazioni e ai suggerimenti di Corvino ed hanno afferrato un pareggio contro la Juve che ha un peso enorme in classifica e nell’autostima”.