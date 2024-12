PROMOZIONE – Coppa Italia, delineato il quadro delle quattro semifinaliste

Terza e ultima giornata dei triangolari eliminatori oggi in Coppa Italia Promozione. Era in programma la sfida tra Bitritto Norba e Football Club Capurso, vinta dai secondi per 3-2.

Con sei punti in due gare, dunque, il Capurso accede alle semifinali della manifestazione eliminando Soccer Trani e Bitritto Norba (rispettivamente zero e tre punti). Già qualificate, attraverso gli accoppiamenti eliminatori, Taurisano, Leverano e San Marco.

Le semifinali, dunque, metteranno di fronte il Taurisano al Leverano e il Capurso al San Marco, con sorteggio da effettuare nei prossimi giorni per delinearne il calendario. Si giocherà il 6 febbraio (gara di andata) e il 20 febbraio (gara di ritorno).