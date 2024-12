ATLETICA – “Giovani del Salento”, un progetto vincente a servizio del movimento giovanile

L’unione fa la forza, anche negli sport individuali come l’atletica leggera.

L’anno che sta per concludersi ha sancito, con la forza dei numeri e dei risultati, la bontà del progetto “Atletica Giovani del Salento”, nato dalla collaborazione di tre società di atletica (Saracenatletica, A.L.I. del Salento e Atletica Taviano ’97), i cui atleti hanno dominato a livello provinciale e regionale, facendosi notare in campo nazionale.

La scommessa, vinta sul campo, è stata quella di superare gli steccati tra società e mettersi assieme per la crescita del settore e per il bene degli atleti in erba.

I primati e i record stabiliti dimostrano la bontà dell’iniziativa e la lungimiranza del progetto.

Oltre ad aver fatto incetta di trofei e medaglie in ambito provinciale, i “Giovani del Salento” hanno dettato legge anche a livello regionale, mettendosi alle spalle società storiche e blasonate dalla lunga e gloriosa tradizione.

Il campionato regionale di società della categoria ragazzi è stato conquistato dalla Saracenatletica, ALI del Salento ha colto il terzo posto nella categoria ragazze e Atletica Taviano ’97 la quarta piazza nella categoria Cadette.

La Saracenatletica si è aggiudicata anche il campionato regionale di società prove multiple nella categoria ragazzi; seconda piazza per le ragazze di ALI del Salento.

Per quanto riguarda i singoli atleti, da segnalare i titoli regionali di Gabriele Aprile nel giavellotto e nel peso, di Federico Portaccio nel salto in lungo e nei 200h e di Samuela Mirto nel giavellotto. Sempre nel Campionato Regionale Individuale, da segnalare l’ottimo secondo posto e medaglia d’argento per Samuele Nutricati nel salto in lungo e la medaglia di bronzo per Vera Villani nel giavellotto.

Nei Campionati regionali di società di corsa su strada, la Saracenatletica si aggiudica il titolo nelle categorie, Cadetti, Combinata e Ragazzi, dove a vincere è stato Samuele Nutricati, seguito da Federico Portaccio. A vincere nelle categorie ragazze e cadette sono state rispettivamente ALI del Salento e Atletica Taviano ’97.

Diversi i primati provinciali stabiliti: Samuela Mirto nel Giavellotto con 27.58 metri, eguaglia il precedente record; Gabriele Aprile nel giavellotto con 36.03 metri; Federico Portaccio nel salto in lungo con 5.50 metri e nei 200hs con 27.8. Infine, va segnalato il nuovo record provinciale stabilito nella la staffetta 4×100 categoria Ragazzi, dal quartetto composto da Samuele Nutricati, Giorgio Corvaglia, Gabriele Aprile e Federico Portaccio, col sensazionale tempo di 52.67.

Si tratta di risultati degni di nota, anche in considerazione della cronica assenza di strutture sul territorio.

Lo scorso agosto, i “Giovani del Salento” hanno preso parte al raduno al CPO (Centro di Preparazione Olimpica) di Formia, dove hanno avuto modo di affinare la loro preparazione con tecnica di caratura internazionale. A conclusione del raduno, i ragazzi e le ragazze hanno avuto modo di vivere la meravigliosa esperienza del Golden Gala di Roma, assistendo alle performance dei protagonisti dell’atletica internazionale.