LECCE – Altro stop: dopo Gallo si ferma (di nuovo) Marchwinski

Come nel gioco dell’oca. Quando sembrava sulla via del pieno recupero (in panchina nelle ultime due partite dopo una lunga assenza), Filip Marchwinski è costretto a fermarsi nuovamente. Nel report odierno dell’allenamento svoltosi all’Acaya Golf Restort agli ordini di Marco Giampaolo si legge che “il lavoro dei giallorossi è ripreso con una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Alla seduta odierna assenti Banda e Bonifazi, terapie per Gallo, prosegue nel lavoro personalizzato Pierret. Ramadani si è allenato regolarmente in gruppo mentre Marchwiński ha interrotto anzitempo la seduta a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra.

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato all’Olimpico con la Roma proseguirà domani con un allenamento mattutino ad Acaya”.