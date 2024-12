AMATORI – Giornalisti battono Avvocati leccesi nel Memorial Mario Russo 2024

Giornalisti battono Avvocati leccesi per 4-1 in una delle gare, giocate ieri sera, del Memorial Mario Russo, torneo di calcio amatoriale per categorie professionali leccesi, dedicato all’ex calciatore, dirigente sportivo e allenatore, non solo del Lecce, ma di tante altre realtà salentine, scomparso nell’estate del 2017. Il torneo si gioca sui campi in erba sintetica del Kick-Off di Cavallino.

Per i Giornalisti, ora allenati da Salvatore Papa, si tratta della prima vittoria in assoluto contro i forti Avvocati (allenati da mister Ruggiero Cannito), un pronto riscatto dopo la pesante sconfitta subita nel match precedente contro gli Ingegneri. Nel prossimo turno del Memorial, gli Avvocati se la vedranno con i Commercialisti.