LECCE – Si ferma Antonino Gallo: l’esito degli esami strumentali

Non è proprio di poco conto l’infortunio muscolare subito da Antonino Gallo nei minuti finali di Lecce-Juevntus. La nota della società:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Antonino Gallo si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso“ di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra”.

Gallo verrà affidato immediatamente alle cure dello staff medico giallorosso. Senza ulteriori complicazioni, in casi simili per uno sportivo agonista, un infortunio del genere potrebbe smaltirsi in un paio di settimane dopo le quali l’atleta dovrebbe ricominciare a recuperare tono muscolare e condizione fisica. Presumibilmente, dunque, Gallo potrebbe tornare in campo nelle prime giornate del nuovo anno. Una grana non da poco per Marco Giampaolo che, contro la Roma, potrebbe optare per la soluzione naturale per sostituirlo, ossia arretrare Patrick Dorgu a terzino sinistro. L’alternativa potrebbe essere anche Andy Pelmard che ha giocato anche a sinistra nella sua carriera.