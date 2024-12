ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 01.12.2024

Eccellenza pugliese girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 1 dicembre 2024.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI: Gabriele Biundo (1)

ATL. ACQUAVIVA: Gabriele Difino (1)

ATL. RACALE: Alessandro Romano (1)

BARLETTA:

BISCEGLIE:

BITONTO:

BRILLA CAMPI:

CANOSA: Murilo Gomes (1)

CORATO: Ammenda di 150 euro

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA:

GALLIPOLI: Sconfitta a tavolino 3-0 per non essersi presentato in campo contro il Foggia Incedit; un punto dipenalizzazione; ammende di 500 euro per prima rinuncia e 400 per mancato incasso

GINOSA: Lautaro Pizzo (1)

MANDURIA:

MOLFETTA: Carmine De Palma (1)

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI:

POLIMNIA: Cristian Prekducaj (1 – Coppa Italia)

S. MASSAFRA: Emanuele Galetta (1); Ammenda di 50 euro (Coppa Italia); Giuseppe Pilolli (dir., fino al 20-12-24 – Coppa Italia); Pierluca Pizzaleo (1 – Coppa Italia)

UC BISCEGLIE:

—

PROMOZIONE/B

A. TOMA MAGLIE:

ATL. TRICASE:

CAROVIGNO:

COPERTINO: Paolo Mazzotta (1); Daniele Lillo (1)

GROTTAGLIE: Michele Galeone (1)

LEVERANO:

MESAGNE: Alessandro Manta (3)

OTRANTO:

R. PUTIGNANO: Walter Sportelli (1)

RINASCITA REFUGEES:

RS CRISPIANO:

SAVA: Francesco Abatematteo (all., fino al 31-12-24)

TAURISANO:

TERRE ACAYA-ROCA:

TREPUZZI: Denis F. Mbappè (1)

V. LOCOROTONDO:

V. MATINO:

VEGLIE: Salvatore De Vanna (1)