LECCE – Corvino indica le linee di mercato: “Arrivano centrale, terzino ed ala. Hasa richiesto”

Vigilia di campionato ma anche, grossomodo, di mercato in casa Lecce. A parlare delle linee guida della sessione invernale di compravendita in avvicinamento è stato il direttore tecnico giallorosso Pantaleo Corvino.

IDEE. «Il mercato di gennaio ha dei tempi diversi da quelli estivi, si caratterizza per le sue regole che sono facilmente intuibili. Gennaio è il mercato di riparazione, per essere questo però la regola vale poco perchè per essere di riparazione e capito da tutti, giornalisti e tifosi, lo si deduce da chi arriva. Se è uno che sta giocando sempre, se è un nome famoso, allora il mercato è buono e sta riparando una situazione. Ma io chiedo a tutti e ai tifosi, quale club cede a gennaio un titolare che gioca e che fa bene? Certo con i soldi si può fare, ma non è questo il nostro caso e comunque è difficile anche in questi casi. Dorgu non si muove, il Napoli lo vorrebbe, ma noi abbiamo degli obiettivi importati da raggiungere. Questo mercato è incentrato, sulla ricerca, attraverso la fantasia, di intravedere delle qualità su un giocatore che altrove sta avendo poco spazio di venire a Lecce. Ma è sempre un punto interrogativo e noi a questo non possiamo sfuggire e noi dobbiamo fare quello che il mercato invernale impone.

LINEE GUIDA. «Noi faremo mercato attraverso due linee, che sono state condivise con l’allenatore. Dobbiamo prendere dei centrali, esterni difensivi ed esterni d’attacco, in questi reparti aggiungeremo delle pedine. Questo è sempre nelle nostre intenzioni. Gli altri tre ruoli, dove potremmo ridurre, come nei portieri dove sono in cinque, se c’è qualcuno che ci chiede di andare via cercheremo di accontentarlo, lo stesso per quanto riguarda il centrocampo, perchè siamo arrivati ad essere in tanti, in questo momento abbiamo recuperato Kaba, ci sono dei giocatori che sono rientrati nei piani come Helgason, poi ci sono dei giovani come Mc Jannet che potrebbero chiederci di andare a giocare lontano da Lecce. Abbiamo un centrocampo composto da giocatori che sono di carattere internazionale visto che sono protagonisti con le loro nazionali. Non interverremo nemmeno tra le punte centrali, dove Krstovic, Rebic e Burnete sono sufficienti per quelle che sono le nostre esigenze».

HASA. «Abbiamo un’operazione in dirittura d’arrivo, un club italiano ci ha chiesto un nostro calciatore che non sta giocando da noi, abbiamo chiesto una contropartita o altre soluzioni che potrebbero concretizzarsi e andranno a soddisfare le nostre esigenze. Hasa lascerà Lecce nel corso dei prossimi giorni».

DORGU. «Al mille per mille Dorgu rimane a Lecce fino a giugno. Noi dobbiamo raggiungere i risultati sportivi, vogliamo raggiungere la salvezza che potrebbe essere storica. Sappiamo quando sarà difficile perchè davanti abbiamo formazioni che sono arrivate dalla B con delle risorse economiche importanti. Ci stiamo provando, ancora più accaniti di prima perdendo il sonno la notte. Noi ci dobbiamo provare. Su Dorgu ci sono anche altre squadre interessate per luglio».

ALTRE RICHIESTE. «Noi su certi calciatori base, gli otto che da due anni lavorano con noi e che hanno condiviso con noi due salvezze, penso a Baschirotto, Falcone, Rafia, Krstovic, Banda e Gallo, questi sono ovviamente oggetto di interesse da parte di altre società e per noi questi non partono».