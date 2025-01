PROMOZIONE – Taurisano e Otranto avanti tutta. Refugees e Carovigno denunciano tafferugli causati da terzi

Promozione pugliese, girone B, 19esima giornata: i tabellini

TAURISANO-TREPUZZI 3-0

RETI: 7′ pt Bruè, 28′ pt Castrì, 25′ st Sansò

TAURISANO: Rollo, Quaranta (26′ st Frascaro), Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca, Delgado, Maiolo (18′ pt Mingiano), Castrì (21′ st Quarta), Bruè (17′ st Mele), Angelini. All. Manco.

TREPUZZI: Marti, Franco (1′ st Scardia), Fracella, Tundo (1′ st Mbappè), Poleti (1′ st Daf), De MItri (14′ st Zecca), Centonze, Miccoli, Saracino (30′ st Donno), Cavaliere, Alemanni. All. Feudo.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

GROTTAGLIE-SAVA 1-5

RETI: 45′ pt, 7′ st e 46′ st Riezzo (S), 48′ pt De Pascalis (S), 4′ st Malagnino (S), 26′ st rig. Moretti (G)

GROTTAGLIE: Sy, Saponaro, Donia, Kassab, Orlando, Palmisano, Magno (5′ st Fioravante), Motolese, Galeone, Moretti; Ciraci A. (23′ st Petrosino). All. Gamarro.

SAVA: MAraglino, Di Maggio (39′ st Quaranta), Gallù, Lomartire, Danese, Sampietro (19′ st Margarito), Riezzo, Lotito (32′ st Motti), Scarci, Malagnino (17′ st Diene), De Pascalis (13′ st Fina). All. Colluto.

ARBITRO: Reale di Lecce.

—

CD OTRANTO-RS CRISPIANO 1-0

RETI: 18′ st Piccinno

OTRANTO: Caroppo, Togorà, Vigliotti, Negro, Beron, Conte, Marzo (30′ st Dollorenzo), Valentini M., Taveri (16′ st Mossolini), Calò (16′ st Sall), Piccinno (40′ st Tourè). All. Mazzeo.

RS CRISPIANO: Pepe, D’Angelo (40′ st Fedele), Aloia, Paciulli, Leggieri, Magli, Cissè, Nasole, Papa, Marini, Maggi (25′ st Amati). All. Paradisi.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

(US Città di Otranto): Una perla di Lorenzo Piccinno nella ripresa premia il Città di Otranto. L’undici adriatico batte di misura ma con pieno merito il Crispiano e resta in scia della capolista Taurisano. Finisce 1-0 per i locali che scendono in campo ancora privi dell’infortunato Liquori e con il 2005 Giacomo Calò in campo dal primo minuto. Dopo un inizio equilibrato i biancazzurri allenati da Vincenzo Mazzeo prendono in mano le redini del gioco. Al 12’, azione ben congegnata sulla sinistra che libera in area di rigore Vigliotti: il numero tre salta un avversario e calcia a incrociare, sul pallone si immola un difensore che manda in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si accende una mischia, i calciatori idruntini cercano rapida successione la conclusione vincente nel volgere di una manciata di secondi: il Crispiano si salva e resta a galla. Alla mezzora è Beron ad andare vicino al bersaglio grosso con un colpo di testa. Stessa sorte per l’incornata di Valentini al minuto 36. L’Otranto continua a spingere anche nella ripresa e la pressione aumenta quando il tecnico Mazzeo ridisegna l’attacco inserendo Mossolini, voglioso e attivo, e Sall: il classe 2009 si renderà autore dell’assist decisivo della gara. Corre il 18’, infatti, quando l’Otranto trova il vantaggio. Azione sulla sinistra e palla in area proprio per Sall che tocca a Piccino. Il calciatore con la maglia numero 11 controlla e lascia partire un destro a mezza altezza forte e preciso che tocca il palo lontano e si infila alle spalle del portiere. Il Crispiano cerca una qualche reazione, si segnala un colpo di testa di Paciulli sugli sviluppi di un calcio piazzato ma nulla di più. L’Otranto non riesce a chiudere la contesa con Sall che spara sull’estremo difensore avversario da buona posizione. Al minuto 49 arriva il triplice fischio del direttore di gara a fare esplodere la festa biancazzurra. L’Otranto sale a quota 42 punti in classifica. Domenica prossima in calendario c’è l’ostica trasferta sul campo del Trepuzzi.

—

COPERTINO-A. TOMA MAGLIE 0-2

RETI: 41′ pt Duarte, 24′ st Romano

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Conte, Fontanella, Stella, Franco, Lillo (6′ st Frisenda), Bruno, Gallucci, Almeyra (26′ st Taurino), Dimastrogiovanni (18′ st Ciccarese). All. Caragiuli.

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Romano (44′ st Tecci), Ongania, Gnignue, Galvez, Caicedo, Dorini, Tabares, Duarte, Fernandez (26′ st Cato), Diaz. All. Salvadore.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

V. LOCOROTONDO-LEVERANO 1-1

RETI: 8′ st Valentino (LE), 9′ st Pentassuglia (VL)

V. LOCOROTONDO: Leuci, Palmisano, Neglia, Lacirignola, Convertini, Natale, Sory (38′ st D’Introna), Pentassuglia, Dos Santos (38′ st Turnone), Romanazzo, Salvi. All. Calabretto.

LEVERANO; Bardoscia, Manca, Litti (18′ st Ancora), Valentino (18′ st De Carlo), Gubello, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Palazzo, Laena, De Luca (45′ st Ruben). All. Pedone.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

MESAGNE-TERRE DI ACAYA E ROCA 0-2

RETI: 32′ pt Sindaco, 11′ st Pellè

MESAGNE (f.i.): Sestino, De Luca, Petracca, Orfano, Lippo, Cohen, Politi, Grande, Vantaggiato, Lazzoi, Keita. All. Di Serio.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Plevi, Rutigliano, De Giorgi, Bolognese, Sindaco (Sergio), Luperto (De Nigris), Cisternino (Pasca), Vizzino (Ramanaj), Pellè (Makovic), Trovè. All. Greco.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

RINASCITA REFUGEES-CAROVIGNO 2-0

RETI: 42′ pt Diop, 14′ st Ouedraogo

RINASCITA REFUGEES (f.i.): Cisse, Gueye, Diop, Ouedraogo, Dan Almajiri, Ndiaye, Ndom, Lupo, Niang, Duku, Ndoye. All. Niang.

CAROVIGNO (f.i.): Lamarina, Albano, Sescu, Lanzillotti, Talò, Kaba, Perrone, Odone, Diwouta, Greco, Turco. All. Crescenzio.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

A fine partita, entrambe le società denunciano tafferugli imputabili a una tifoseria terza. La partita si è giocata a Leverano. “L’Asd Rinascita Refugees è ben lontana da questi atti di pubblica violenza, ricordando che la stessa si fonda nello spirito sportivo, di integrazione e rispetto verso gli altri. Il direttivo è vicino a tutti coloro che, nella giornata di oggi, erano presenti in campo, forze dell’ordine comprese, e che per qualsiasi motivo sono state coinvolte in ciò che è accaduto”. “L’ASD Città di Carovigno (…) condanna l’operato di alcuni facinorosi, non attribuibili alla nostra società e alla società avversaria, che restano estranee ai fatti occorsi. Tali facinorosi, dopo la partita, hanno assaltato la nostra tifoseria presente sugli spalti, compresa la tifoseria locale, con lanci di oggetti contundenti di vario tipo, fumogeni e bombe carta provenienti da oltre le mura del campo sportivo, creando scompiglio e situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone presenti all’interno del campo e sugli spalti. La nostra Asd declina ogni responsabilità per quanto avvenuto (…) ed esprime la propria solidarietà a tutti i tifosi di ambedue le società presenti sugli spalti che hanno assistito a tali azioni deprecabili e ringrazia l’Asd Rinascita Refugees per la collaborazione e vicinanza dimostrata. La società ringrazia anche le forze dell’ordine intervenute (…) e, a tutela della proptria immagine e per i danni subiti sporgerà denuncia presso gli organi giudiziari competenti”.

—

V. MATINO-R. PUTIGNANO 4-0

RETI: 18′ pt e 40′ st Pirretti, 14′ st Scupola, 43′ st Villani

V. MATINO (f.i.): Strafella, Suppressa, Sperti, De Vito, Maruccia, Monteleone, Maraschio, Giannuzzi, Carrino, Pirretti, Villani. All. Cimarelli.

R. PUTIGNANO (f.i.): Laterza, Franchini, Palazzo, Daddato, Casulli, Calio, Lofano, Amendolagine, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

..

VEGLIE-TRICASE 0-2

RETI: 26′ st Palumbo, 29′ st Vatavu

VEGLIE: Mele, Palazzo, Ligori (38′ st Damato), Cherif, Ribezzi, Del Monte, Corallo, Sardelli, Diagnè (1′ st Ciucci), Di Giulio, Fattu. All. Maci.

TRICASE: De Donno, Puzzovio, Esposito (14′ st Maglie), Giannelli (1′ st Giannuzzi), Zocco, Palumbo, Nicolardi (4′ st Bleve), Turco, Calabressi (31′ st De Giorgi), Vatavbu (38′ st Caputo), Buttera. All. Cazzato.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.