ECCELLENZA – Barletta frenato dal Novoli. Racale, Gallipoli e Manduria festeggiano i tre punti: i tabellini

Il Barletta si fa rimontare due gol dal Novoli e torna a casa con un solo punto che, comunque, aumenta il distacco dal Polimnia, sconfitto a Canosa. Quinta vittoria consecutiva dell’Acquaviva che consolida il terzo posto staccando il Galatina, impantanato sul campo del fanalino di coda Arboris Belli. I biancostellati, comunque, devono ancora recuperare la partita col Racale. La squadra di Calabuig allunga la serie positiva a sei risultati utili consecutivi battendo nella ripresa un ostico Spinazzola. Prosegue il periodo positivo del Gallipoli che travolge il Ginosa. Ritorna a vincere il Manduria contro un Brilla Campi in caduta libera da cinque turni.

I tabellini della 25esima giornata di Eccellenza pugliese.

NOVOLI-BARLETTA 2-2

RETI: 4′ st Turitto (B), 26′ st Lopez (B), 33′ st Garnica A. (N), 36′ st Ginard (N)

NOVOLI: Suma, D’Andria (47′ st Zecca), La Marina, Maccarrone, Lobjanidze, Calò, Garnica A., Ramos, Pignataro, De Blasi (36′ st Galan), Ginard (49′ st Quarta). All. Luperto.

BARLETTA: Massari, De Gol, Lavopa, Mariani, Lopez, Strambelli, Turitto, Bayo (27′ st Scaringella), Lobosco (13′ st Montrone), Giambuzzi, Rotondo (31′ pt Belladonna). All. De Candia.

ARBITRO: Giorgino di Milano.

—

S. MASSAFRA-FOGGIA INCEDIT 1-0

RETI: 1′ st Russo

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone, Secondo, D’Arcante, Fabiano, Amatulli, Richella (15′ st Perrino), Napolitano (34′ st Marzio), Serafino (45′ st Mirizzi), Quazzico (34′ st Sergio), Russo. All. Malacari.

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Rubino, Spinelli, Stele (34′ st Morisco), Pissinis, Rodriguez, D’Ascoli C., Cicerelli, Bevilacqua, Colella, Siclari. All. Lasalandra.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

GALLIPOLI-GINOSA 3-0

RETI: 20′ pt e 33′ st Amarildo, 45′ pt Galan

GALLIPOLI: Menendez, Iborra, Bellino, Galan, Cardinale, De Vito, Prinari, Morleo (25′ st Cazzato), Amarildo, Scialpi, Schirosi (20′ st Della Rocca). All. Sportillo.

GINOSA: Santoro, Spinelli, Illiano (1’ st Larizza), Lippo (44’ pt Verdano), Giaracuni (26’ st Fayè), Patronelli, Fede (37’ st Lovecchio), Schirizzi (34’ st Blasi), Ferrero, Gatto, Kaial. All. Passariello.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

MANDURIA-BRILLA CAMPI 3-0

RETI: 9′ st Rizzo, 29′ st Stranieri, 46′ st Sernia

MANDURIA: Maggi, Farucci (31′ st Teixeira), Chiochia, Stranieri, Martina (38′ st Zuccaro), De Sousa, D’Ettorre, Rizzo (31′ st Coronese), Caragnulo, Vapore (45′ st Palumbo), Perchaud (38′ st Sernia). All. Marsili.

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio (38′ st De Luca), Maniglia (40′ st Lore), Iaia, Cucci, De Ventura (22′ st Carrozzo), Carlucci, Mascarenhas, Olibardi (35′ st Romero), Marti, Poleti (22′ st Facecchia). All. Patruno.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

ATL. RACALE-N. SPINAZZOLA 2-0

RETI: 25′ st Pennetta, 49′ st Gutierrez

ATL. RACALE: Catelli, Sasso (31′ st Portaccio), Moran, Milessi, Layus, Giglio, Guevara (24′ st Pennetta), Flordelmundo, Gutierrez, Romano (17′ st Barbero), Centonze. All. Calabuig.

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, De Giosa, Bocchino, Losappio, Diomade, Bonanno, Fucci, Caruso (16′ st Corado), Garcia (32′ st Mbaye), Bux (23′ st Cirulli). All. Zinfollino.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Il Racale allunga il periodo prolifico superando nella ripresa un ostico Spinazzola. Sono sei ora i risultati utili consecutivi per i ragazzi di Matias Calabuig che si portano nelle zone alte della classifica, incrementando anche il margine sulla zona rossa. La cronaca si apre al 15’ quando Gutierrez cerca di beffare Liso che era fuori dalla sua porta, palla a un soffio dal palo. Grossa occasione ospite alla mezzora: punizione di Bux, palla prima sulla traversa, poi sulla linea senza oltrepassarla. Lo stesso Bux al 33’ mette alto da buona posizione. Il Racale si scuote nella ripresa e passa in vantaggio al 25’ col neo entrato Pennetta che piomba come un falco su una corta respinta di Liso per depositare il pallone alle sue spalle. A due dalla fine Giglio salva la sua porta su spunto di Corado. In pieno recupero, poi, il Racale scaccia via la tensione e sigla il gol del definitivo 2-0 con Gutierrez, uno degli ultimi arrivati in biancoceleste e già al terzo centro personale.

—

ARBORIS BELLI-GALATINA 0-0

ARBORIS BELLI: menegatti, Angelini, Labarile, Mezzapesa, Decarolis, Fumarola, Laguardia (24′ st Buccoliero), Turnone (14′ st Taldone, 47′ st Pisano), Fernandez, Garcia, Torrisi. All. Solidoro.

GALATINA: Passaseo, Paternello, Monteduro, Fruci (30′ st De Lorenzis), Signore (30′ pt Mancarella J.), Candido (16′ st Caputo), Romano, Gueye, Legari (4′ st Mancarella G.), Molina, Oltremarini (10′ pt Mariano). All. Tartaglia.

ARBITRO: Prevedi di Modena.

—

CANOSA-POLIMNIA 2-0

RETI: 37′ pt Jimenez, 1′ st Solano

CANOSA: Tarolli, Milano, Lamacchia, Solano, Gomes, Talin, Sanchez (22′ st Pignataro), Barrasso (27′ st Santoro), Jimenez (39′ st Pirelli), Mangialardi, Coco (22′ st Ciannamea). All. Lanotte.

POLIMNIA: Rizopoulos, Prekducaj (30′ st Mari), Rapio, Avantaggiati, Gernone, Zizzi (5′ st Lanzone), Loseto, Urbano (26′ st Zaccaria), Oliveros (9′ st Camara), Ramos, Galano. All. Anaclerio.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

CORATO-BISCEGLIE 0-1

RETI: 25′ pt Latorre

CORATO: Zinfollino, Ripanto (12′ st Frappampina), Rantucho, Dispoto, Fanelli, D’Alba, Gueye, Volpe, Campitiello, Joof (12′ st Dargenio), Massari (12′ st Caradonna). All. Doudou.

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Di Fulvio, Stefanini (33′ pt Cutrignelli), Ciurlo, Konè, Pulpito (33′ pt Pedrini), Martinez (32′ st Zappacosta), Forbes, Latorre (27′ st Salvador), Manzari (21′ st Pizzutelli). All. Di Meo.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

UC BISCEGLIE-BITONTO 2-2

RETI: 11′ pt Lavoratti (B), 24′ pt rig. e 1′ st Amoroso (UC), 35′ st Gagliardi (B)

UC BISCEGLIE: Rocchitelli, Dicorato, Farinola, Monopoli, Bufi, Ngom, Andriano, Pelosi (34′ st Dembele), Amoroso, Suriano, Saani. All. Monopoli.

BITONTO: Addario, Cantalice, Petitti (17′ st Gagliardi), Sene, Tedone, Lacassia, Trofo (24′ st Cannito), Lavoratti, De Michele (39′ st Ungredda), Grumo (17′ st Aprile), Bozzi (24′ st Napoli). All. Modesto.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

MOLFETTA-ATL. ACQUAVIVA 0-2

RETI: 14′ st Taal, 45′ st Vigna

MOLFETTA (f.i.): Lutzardo, Thiam, Tupputi, Alberto Luis, Mercurio, Moreno, Leuzzi, Partipilo, Romio, Adama, Del Rosso. All. Carbone.

ATL. ACQUAVIVA (f.i.): Bozzi, Di Cillo, Asselti, Cannone, Taal, Bonasia, Guglielmi, Novelli, Bongermino, Lenoci, Marasciulo. All. Leonino.

ARBITRO: Mantuano di Bari.